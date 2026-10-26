Original-Research: Electro Optic Systems (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems - von Montega AG

26.10.2026 / 15:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems

     Unternehmen:               Electro Optic Systems
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.10.2026
     Kursziel:                  17,00 AUD
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Q3 Update: Solider Liquiditätsbestand und Auftragseingang sichern weiteres
Wachstum

Electro Optic Systems (EOS) hat seinen Q3-Bericht vorgelegt, der mit einem
zügigen Cash-Rebound im Oktober und einem historischen Auftragsbestand die
positive operative und finanzielle Aufstellung des Konzerns unterstreicht.

Starker Cash-Rebound entkräftet u.E. Sorgen um Kapitalerhöhung: Zum Stichtag
30. September 2026 sanken die frei verfügbaren Barmittel auf 133,1 Mio. AUD
(30. Juni: 256,0 Mio. AUD). Dieser temporäre Abfluss war im Wesentlichen
durch Zwischenfinanzierungen im Working Capital sowie die Hinterlegung von
Barkautionen (u. a. für die Bankgarantie des MARSS-Kuwait-Vertrags)
getrieben. Bereits kurz nach Quartalsende erholte sich der Cashbestand durch
Zahlungseingänge aus dem Nahen Osten bis zum 23. Oktober wieder kräftig auf
204,0 Mio. AUD. Inklusive weiterer Sicherheiten (147,1 Mio. AUD) und
ungenutzter Kreditlinien (30,0 Mio. AUD) verfügt EOS über eine
Liquiditätsreserve von über 380 Mio. AUD. Damit dürften u.E. die
aufgekommenen Bedenken, dass EOS nach dem jüngsten Großauftrag kurzfristigen
weiteren Kapitalbedarf haben könnte, entkräftet werden. EOS verhandelt mit
dem Kunden des Kuwait-Auftrags über mögliche Änderungen der
Vertragsbedingungen im Hinblick auf die zu leistenden Sicherheiten, den
Zeitpunkt der Exportgenehmigungen für Komponenten und damit die
Formalisierung des Vertrags als unkonditional.

Auftragsbestand auf Rekordniveau und Guidance bestätigt: Der feste
Auftragsbestand stieg zum 30. September 2026 auf 717 Mio. AUD (+56 % ggü.
Ende 2025). Inklusive des nach Quartalsende unterzeichneten
700-Mio.-AUD-Rekordauftrags in Kuwait klettert der Gesamtauftragsbestand auf
über 1,4 Mrd. AUD. Hinsichtlich des Kuwait-Deals stehen noch die Erteilung
der entsprechenden Exportlizenzen aus, welches jedoch als Formalität gilt.
Nach Inkrafttreten sollen über 80 % des Vertragsvolumens innerhalb der
ersten 24 Monate umsatzwirksam werden, was das mittelfristige Wachstum für
2027e und 2028e nachhaltig absichert. Unabhängig von diesem Großprojekt
unterstreichen strategische Erfolge wie die Absichtserklärung (Letter of
Intent) mit den Niederlanden für Laserwaffen (Apollo HELW) und zahlreiche
Kundengespräche im Mittleren Osten, vor allem zu landesweiter
Counter-Drone-Abwehr und zum Schutz kritischer Infrastruktur, die anhaltend
hohe Nachfrage. Auf Basis der planmäßigen Abarbeitung des bisherigen
Auftragsbestands hat das Management die Jahresprognose für 2026 (Umsatz: 360
bis 400 Mio. AUD) nachdrücklich bestätigt.

Strategische Verstärkung unterstreicht Wachstumspfad: Auf der
Managementseite markiert die Verpflichtung von Nicolas Chamussy als neuem
EVP Corporate Strategy die strategische Ausrichtung. Als ehemaliger CEO von
KNDS Frankreich und langjähriger Airbus-Top-Manager bringt Chamussy
umfassende Führungserfahrung im Multi-Milliarden-Euro-Rüstungsgeschäft mit.
Seine Ernennung ist ein starkes Signal für die Transformation von EOS zu
einem global agierenden Prime Contractor und dürfte den operativen
Marktzugang sowie die Expansion in Europa und der NATO gezielt
beschleunigen.

Fazit: Der Q3-Bericht unterstreicht die starke Position von EOS und räumt
Bedenken zu einem kurzfristigen Kapitalbedarf aus. Die aktuellen
Auftragseingänge und guten Aussichten auf weiteres Neugeschäft sehen wir
aktuell im Kurs nicht reflektiert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=71cf65d046ed003d52bc8884426eaf02

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=e519abde-d144-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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