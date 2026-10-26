Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH

26.10.2026 / 11:30 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        26.10.2026
     Target price:                EUR8.70
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 8.70 price target.

Abstract:
LAIQON has released preliminary Q3/26 AuM KPIs, which confirm that the
strong growth momentum seen in H1/26 has continued into Q3 and early Q4.
Group AuM increased 14.3% yoy to EUR11.61bn at end-September and reached
EUR11.7bn by 15 October, approaching the company's EUR12bn FY/26 target. Digital
Wealth remained the principal growth engine, with AuM more than doubling to
EUR1.63bn (+123% yoy), accounting for 62% of the group's year-on-year AuM
increase. Within this segment, LAIC surpassed its EUR1bn year-end target three
months ahead of schedule, reaching EUR1.02bn at end-Q3 and EUR1.1bn by
mid-October. The successful launch of the first AI ETF in partnership with
Amundi and the return to organic inflows in Wealth Management provide
further evidence of improving operating momentum. We view the update
positively, as it reinforces our confidence in LAIQON achieving its FY/26
AuM target, with scope for an overshoot. The next key milestone will be
demonstrating that accelerating AuM growth translates into higher revenues
and improving profitability. Based on unchanged estimates, we maintain our
Buy rating and EUR8.70 price target (upside: 102%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.

Zusammenfassung:
LAIQON hat vorläufige Kennzahlen zum verwalteten Vermögen (AuM) für das
dritte Quartal 2026 veröffentlicht, die bestätigen, dass sich die starke
Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres 2026 auch im dritten Quartal und zu
Beginn des vierten Quartals fortgesetzt hat. Das AuM der Gruppe stieg im
Jahresvergleich um 14,3% auf EUR11,61 Mrd. per Ende September und erreichte
bis zum 15. Oktober EUR11,7 Mrd., womit es sich dem Ziel des Unternehmens von
EUR12 Mrd. für das Geschäftsjahr 2026 nähert. Digital Wealth blieb der
wichtigste Wachstumsmotor: Das verwaltete Vermögen (AuM) hat sich auf EUR1,63
Mrd. mehr als verdoppelt (+123% im Jahresvergleich) und machte 62% des
Anstiegs des verwalteten Vermögens der Gruppe im Jahresvergleich aus.
Innerhalb dieses Segments übertraf LAIC sein Jahresendziel von EUR1 Mrd. drei
Monate früher als geplant und erreichte zum Ende des dritten Quartals EUR1,02
Mrd. sowie bis Mitte Oktober EUR1,1 Mrd. Die erfolgreiche Einführung des
ersten KI-ETF in Zusammenarbeit mit Amundi und die Rückkehr zu organischen
Zuflüssen im Vermögensverwaltungsgeschäft sind weitere Anzeichen für eine
sich verbessernde operative Dynamik. Wir bewerten diese Entwicklung positiv,
da sie unser Vertrauen darin stärkt, dass LAIQON sein AuM-Ziel für das
Geschäftsjahr 2026 erreichen, möglicherweise sogar leicht übertreffen wird.
Der nächste wichtige Meilenstein wird darin bestehen, zu zeigen, dass sich
das beschleunigte AuM-Wachstum in höheren Umsätzen und einer verbesserten
Rentabilität niederschlägt. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen
behalten wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,70 bei
(Aufwärtspotenzial: 102%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=538354a0274a8f295bd78851607e9eaf

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=fdd853cb-d126-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2422110 26.10.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LAIQON

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzengestern, 18:59 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutetgestern, 08:00 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur SpaceX
Zehn Weltraum-Aktien, die du vielleicht nicht kennst22. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen