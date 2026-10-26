OTS: Bull / BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ

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    BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ
Hamburg (ots) - Das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) hat Bull, einen führenden
Anbieter für Advanced Computing und KI, mit der Lieferung seines nächsten
Supercomputers beauftragt. Der Auftrag im Wert von 40 Millionen Euro umfasst das
HPC- und Speichersystem sowie Supportleistungen über fünf Jahre. Das System
basiert auf der BullSequana XH3500-Plattform und soll sowohl physikalische
Simulationen als auch KI-gestützte Klimaforschung ermöglichen. Zugleich soll es
die Energieeffizienz gegenüber dem Vorgängersystem deutlich steigern.

Das Hochleistungsrechnersystem für Erdsystemforschung (HLRE-5) soll den
Nutzerinnen und Nutzern voraussichtlich ab Anfang 2028 zur Verfügung stehen. Es
wird zwei globale Klimasimulationen mit einer Auflösung von fünf Kilometern
gleichzeitig ausführen können. Der Energiebedarf pro simuliertem Jahr soll dabei
gegenüber dem derzeitigen System Levante um rund 75 Prozent sinken.

Die Verbesserung der Energieeffizienz ist seit Jahren ein gemeinsames Ziel von
DKRZ und Bull. Die aktuelle GPU-Erweiterung des Levante-Systems belegte in den
Ausgaben der Green500-Liste vom November 2025 und Juni 2026 jeweils den dritten
Platz unter den energieeffizientesten Supercomputern der Welt. Auch die ersten
beiden Plätze gingen an Systeme von Bull.

"Mit dem neuen System können wir den Energiebedarf für die Klimasimulationen
unserer Nutzerinnen und Nutzer drastisch reduzieren. Für ein Rechenzentrum,
dessen Aufgabe die Unterstützung bei der Erforschung des Klimas ist, ist das
kein zusätzlicher Vorteil - es ist Teil unseres Auftrags", sagte Dr. Hendryk
Bockelmann, Abteilungsleiter Anwendungen am DKRZ.

"Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem DKRZ, einem
der führenden Klimarechenzentren Europas, fortzusetzen. HLRE-5 baut auf
jahrelanger gemeinsamer Innovationsarbeit im Bereich des energieeffizienten
Supercomputings auf und zeigt, wie moderne digitale Infrastruktur exzellente
Klimaforschung unterstützen kann", ergänzte Dr. Martin Matzke, Head of Northern
and Central Europe bei Bull.

Pressekontakt:

Bull: Constance Arnoux mailto:constance.arnoux@bull.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182283/6377803
OTS:               Bull
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