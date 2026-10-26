Petrobras: Politische Risiken gefährden die hohe Dividende

Was bewegt die Aktie?

Veränderte politische Erwartungen in Brasilien haben den Kurs von Petrobras deutlich gedrückt. Zuvor hatten Anleger auf eine wirtschaftsfreundlichere Politik gesetzt und dafür höhere Aktienkurse akzeptiert. Mit der Neubewertung dieser Aussicht fällt die Aktie wieder auf das Niveau vor der Wahl zurück. Der Rückgang folgt auf einen Anstieg von rund fünf Euro auf mehr als elf Euro innerhalb weniger Monate.

Für Petrobras bleibt die Entwicklung des Ölpreises entscheidend. Höhere Ölpreise begünstigen das Unternehmen und unterstützen die Aktie. Zugleich enthält der Ölpreis erhebliche Aufschläge für geopolitische Unsicherheit. Wenn diese Unsicherheit deutlich abnimmt, könnten solche Risikoprämien schnell sinken. Ein entsprechend niedrigerer Ölpreis wäre dann ein wesentliches Risiko für den Aktienkurs.

Hinzu kommt der starke Einfluss des brasilianischen Staates auf Management, Unternehmensstrategie und Investitionsentscheidungen. Mögliche Preisdeckel zur Unterstützung der Bevölkerung könnten die Margen von Petrobras verringern. Fallen die Margen dadurch niedriger aus, könnten auch die Sonderdividenden sinken. Die hohe Ausschüttung bleibt damit eng mit den politischen Entscheidungen verbunden.

Die Regierung könnte außerdem geringere Dividenden zugunsten höherer Investitionen anstreben, etwa in erneuerbare Energien. Petrobras profitiert bisher von den niedrigen Förderkosten seiner Tiefseeölfelder. Wenn Aktivitäten mit geringeren Margen einen größeren Anteil am Geschäft erhalten, könnte die Marge des gesamten Unternehmens sinken. Dadurch würde auch der Spielraum für Ausschüttungen kleiner.

Diesen Risiken stehen hohe Erträge, große Ölreserven und attraktive Tiefseeölfelder vor der brasilianischen Küste gegenüber. Auch während früherer politischer Unsicherheiten konnte Petrobras einen großen Teil seines Geschäfts erfolgreich fortführen. Die fundamentale Einschätzung bleibt deshalb positiv. Für langfristige Anleger stehen damit die Ertragskraft des Ölgeschäfts und die künftige Verwendung dieser Erträge im Mittelpunkt.

Charttechnik

Die Aktie hat sich innerhalb weniger Monate von rund fünf Euro auf mehr als elf Euro mehr als verdoppelt. Im Fünfjahreschart überwand sie dabei wichtige frühere Kursniveaus. Mit dem Rückgang von 11,40 Euro auf 9,20 Euro testet sie nun frühere Hochs.

Martins Einschätzung

Für bereits investierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont rechtfertigt der Kursrückgang allein weiterhin das Halten der Aktie. Hohe Erträge, große Reserven und günstige Förderkosten sprechen für Petrobras. Entscheidend bleiben der Ölpreis sowie mögliche staatliche Eingriffe in Preise, Investitionen und Dividenden.