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Positiver Wochenauftakt, Frankreich entgeht Herabstufung der Kreditwürdigkeit

UniCredit · Uhr
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Der DAX startet freundlich in die neue Handelswoche. Auch der EuroStoxx 50 legt moderat zu. An der Wall Street zeichnet sich ein überwiegend positiver Auftakt ab: Dow Jones und S&P 500 notieren vorbörslich im Plus, während der Nasdaq 100 nahezu unverändert tendiert. Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit leichten Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Frankreich ist einer erwarteten Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit durch Moody’s entgangen. Die Agentur bestätigte das Rating mit „Aa3“, behielt jedoch den negativen Ausblick bei. Als Belastungsfaktoren gelten die hohe Staatsverschuldung, steigende Finanzierungskosten und politische Widerstände gegen die geplante Haushaltskonsolidierung. Am europäischen Anleihemarkt sorgte die Entscheidung zunächst für Erleichterung. Die Kurse französischer Staatsanleihen stiegen, während die Rendite zehnjähriger Papiere wieder unter fünf Prozent fiel. Trotz der Atempause bleibt eine spätere Herabstufung möglich, sollte es der Regierung nicht gelingen, das Defizit nachhaltig zu senken.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Allianz präsentieren sich nach der jüngsten Konsolidierung stabil. Im Fokus stehen die robusten Erträge im Lebensversicherungsgeschäft und die starke Entwicklung der Vermögensverwaltung. Insbesondere hohe Mittelzuflüsse bei Pimco und Allianz Global Investors stützen die Ertragsbasis. Nach einem operativen Rekordergebnis im ersten Halbjahr hält der Versicherer an seinen Jahreszielen fest. Die Aktie liegt trotz des jüngsten Rücksetzers seit Jahresbeginn weiterhin im Plus.

SpaceX rücken angesichts neuer KI-Pläne in den Blickpunkt. Neben dem Ausbau des Unternehmensbreitbandgeschäfts prüft der Raumfahrtkonzern zusätzliche Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz. Berichten zufolge plant SpaceX Investitionen in Nvidia-Chips im Umfang von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Damit würde das Unternehmen seine Position über das klassische Raketen- und Satellitengeschäft hinaus erweitern. Der hohe Kapitalbedarf bleibt dabei ein wesentlicher Risikofaktor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bear UG3349 14,12 26679,743212 Punkte 17,44 Open End
DAX® Bear UG634T 22,18 27491,302449 Punkte 11,30 Open End
DAX® Bull UR3HBN 21,24 23168,424764 Punkte 12,03 Open End
ICE Brent Crude Oil Future Bull UR48GK 13,32 124,50 USD 7,92 Open End
Nasdaq-100® Bull UR2U2X 16,51 27094,702301 Punkte 15,51 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.10.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Adidas AG Call UG9N53 0,92 180,00 EUR 6,40 16.06.2927
DAX® Call UN9WAK 20,29 25600,00 Punkte 7,31 17.09.2027
Meta Platforms Inc. Call UG4P24 4,87 750,00 USD 4,97 16.06.2027
SAP SE Call UR2KQG 0,26 230,00 EUR 19.43 18.11.2026
Tesla Inc. Call UR1GJ5 7,03 320,00 USD 3.52 17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.10.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long HD6QGB 9,60 20995,222535 Punkte 6 Open End
ASML Holding N.V. Long UR3DMY 7,22 1125,174404 EUR 5 Open End
Robinhood Markets Inc. Long HD8VFF 1,59 71,356612 USD 4 Open End
DAX® Short UG6JZQ 1,08 27699,288462 Punkte 10 Open End
S&P 500® Long UG544N 7,37 7246,889341 Punkte 20 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.10.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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