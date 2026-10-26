Reiche sagt Asien-Reise wegen Corona-Erkrankung ab
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche muss eine geplante Reise nach Südkorea wegen einer Corona-Erkrankung absagen. Ein Sprecher ihres Ministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild". Die CDU-Politikerin sollte demnach am Donnerstag an einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in der Hauptstadt Seoul teilnehmen. Eröffnet wird die Konferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich zu einer mehrtägigen Reise in Asien aufhält. Auf seinem Programm stehen Singapur, Japan und Südkorea./mi/DP/he
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