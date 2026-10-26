Rixos Hotels Egypt kündigt das Neujahrs-Entertainmentprogramm für 2027 an



EQS-Media / 26.10.2026 / 09:47 CET/CEST



Rixos Radamis Sharm El Sheikh



Sharm El Sheikh, Ägypten – Rixos Hotels Egypt begrüßt das neue Jahr 2027 mit einem umfassenden Programm mit Live-Unterhaltung, internationalen Künstlern, DJs und Gala-Auftritten in seinen Spitzenresorts in Sharm El Sheikh, Hurghada, Alamein und Alexandria.

Mit dem Neujahrsprogramm wollen wir Gästen an mehreren der beliebtesten Reiseziele Ägyptens unvergessliche festliche Erlebnisse bieten. Die Feierlichkeiten mit international bekannten Künstlern, Live-Bands, DJs und sorgsam kuratierten Shows gehen sogar noch über Silvester hinaus bis in die erste Januarwoche.

Bei Rixos Premium Seagate beginnen die Feierlichkeiten am 31. Dezember 2026 mit einer Headline-Performance von Alexandra Stan, neben Paris Select Band, der Golden Girls Show, DJ Michelle und JO Squillo. Das festliche Programm geht mit DJ Litchi am 5. Januar weiter, gefolgt von Aston Band und DJ Karry G am 6. Januar.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh begrüßt das neue Jahr am 31. Dezember mit The Underdog Project, Aston Band und dem international gefeierten DJ Fedde Le Grand. Am 6. Januar kommen die Gäste in den Genuss von Paris Select Band, der Golden Girls Show, DJ Michelle und JO Squillo.

Im Rixos Sharm El Sheikh wird am Silvesterabend der legendäre Künstler Haddaway in Begleitung der Côte d’Azur Gala Band und DJ Mykris auftreten. Die Feierlichkeiten gehen am 1. Januar mit DJ Mykris weiter, gefolgt von Paris Select Band und DJ Michelle am 4. Januar, DJ Karry G am 5. Januar und Claps Band mit DJ Litchi am 6. Januar.

In Hurghada feiern die Rixos Premium Magawish Suites & Villas und Rixos Premium Magawish Bay View Silvester mit der Boney M Experience, der Claps Show Band, DJ AlexFish und DJ Kaka. Auch am 1. Januar können die Gäste DJ Kaka, DJ AlexFish am 2. Januar und DJ KrisMi am 5. Januar genießen. Das Programm feiert sein fulminantes Finale am 6. Januar mit der Côte d'Azur Gala Band, Haddaway und DJ KrisMi.

An Ägyptens Nordküste heißt das Rixos Premium Alamein am 31. Dezember die legendäre Eurodance-Gruppe SNAP! feat. Turbo B, Fantomel & Kate Linn sowie FAYETTE willkommen. Die Feierlichkeiten gehen mit DJ Lia Lisse am 5. und 6. Januar weiter.

Das Rixos Montaza Alexandria wiederum begrüßt das Jahr 2027 am 31. Dezember mit Silvesterauftritten der renommierten libanesischen Sängerin Elissa und des international bekannten Künstlers Akcent.

Erkan Yildirim, Geschäftsführer von Rixos Hotels Egypt, kommentierte das Festtagsprogramm:

„Für viele unserer Gäste ist Neujahr das Highlight des Jahres. Bei Rixos Hotels Egypt möchten wir das zu einem Erlebnis machen, das weit mehr bietet als eine traditionelle Silvesterfeier. In diesem Jahr haben wir für unsere Resorts ein herausragendes Programm mit internationalen Künstlern, Livebands, DJs und weiteren Showacts zusammengestellt. So können unsere Gäste den Jahreswechsel an jedem unserer Standorte auf ganz besondere Weise feiern. Von Sharm El Sheikh und Hurghada bis hin zu Alamein und Alexandria – wir möchten erstklassige Unterhaltung mit der unverwechselbaren Gastfreundschaft, der exquisiten Gastronomie und den einzigartigen Resort-Erlebnissen verbinden, für die Rixos bekannt ist. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste willkommen zu heißen und gemeinsam mit ihnen voller unvergesslicher Momente ins Jahr 2027 zu starten.“

Das Neujahrsprogramm 2027 findet in den Resorts von Rixos Hotels Egypt in Sharm El Sheikh, Hurghada, Alamein und Alexandria statt und bietet eine tolle Mischung aus Live-Unterhaltung und festlichen kulinarischen Erlebnissen sowie Feierlichkeiten an der Küste des Roten Meeres und des Mittelmeers.

Kontakt:

Ali Sacli

ali@joinpr.com.tr

Emittent/Herausgeber: Rixos Hotels Egypt

Schlagwort(e): Entertainment

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News