ROUNDUP/Aktien New York: Dow stabilisiert sich - Auch Nasdaq im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten vom Freitag geht es an der Wall Street am Montag zum Handelsbeginn wieder etwas nach oben. Für Entlastung sorgten leicht rückläufige Ölpreise, die vor dem Wochenende zeitweise den höchsten Stand seit April erreicht hatten. Der Fokus der Anleger rückt in dieser Woche vor allem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und erwartete Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne.

Weil in den USA noch nicht auf Normalzeit umgestellt wurde, findet der Börsenhandel in mitteleuropäischer Zeit in dieser Woche eine Stunde früher statt als üblich. Der Dow Jones Industrial legte nach etwa einer Handelsstunde um 0,6 Prozent auf 52.513 Punkte zu, nachdem er am Freitag deutlich darunter gelitten hatte, dass die hohen Ölpreise wieder Inflationsängste schürten. Am breiten Markt ging es für den S&P 500 um 0,6 Prozent auf 7.669 Zähler nach oben.

Am Mittwoch und Donnerstag dürften die Quartalszahlen der Tech-Riesen Microsoft , Alphabet und Amazon mit ihren Zahlen vor allem den Nasdaq 100 beeinflussen, der am Freitag nach dem tiefsten Stand seit einem Monat schon einen Stabilisierungsversuch eingeleitet hatte. Diesen setzte der technologielastige Leitindex nun fort. Nach anfänglichen Schwankungen legte er am Montag zuletzt um 0,7 Prozent auf 29.156 Punkte zu.

Die Nasdaq-Rally wurde dieses Mal geprägt von den Tesla -Aktien, die um sechs Prozent anzogen. Nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch die britische Investmentbank Barclays erreichten sie den höchsten Stand seit Mitte Juli. Dan Levy verwies in seiner Studie zunächst auf eine mögliche Verschmelzung mit SpaceX als Gesprächsthema Nummer Eins, weil damit wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für den Elektroautobauer einhergehen würde. Aber auch das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang.

Im KI-Bereich bewegten sich die Kurse von Chipwerten am Montag weitgehend im Plus. Für Gesprächsstoff sorgten neue Details zu den Milliardenplänen eines großen Tech-Riesen. Meta verlor ein Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen zu wollen. Nvidia , AMD und Broadcom wurden als mögliche Ankerinvestoren genannt.

Die Papiere von Verizon büßten mehr als zwei Prozent ein, obwohl der Telekomkonzern für das dritte Quartal den stärksten Zuwachs an Mobilfunkkunden seit fünf Jahren meldete und seine Ziele für das Gesamtjahr anhob. Am Markt hieß es, die Titel aus der Telekom-Branche litten weiter unter der Sorge vor neuer Konkurrenz durch SpaceX. Die Titel von T-Mobile US gaben am Montag auf dem tiefsten Stand seit 2023 weiter um fast ein Prozent nach.

Die Titel von Surgery Partners sprangen um 46 Prozent nach oben, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass das gemeinnützige katholische Gesundheitsunternehmen Bon Secours Mercy Health in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter chirurgischer Versorgungsleistungen steht./tih/he