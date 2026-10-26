ROUNDUP: Kanzler Merz gratuliert Lula zum Wahlsieg

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zur Wiederwahl gratuliert. "Ich freue mich darauf, die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Brasilien gemeinsam weiter zu vertiefen", hieß es in einer Botschaft des Kanzlers auf der Plattform X.

Bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Hannover hatten Merz und Lula im April dieses Jahres unter anderem eine engere Kooperation bei Rüstung und Rohstoffen vereinbart. Nach Angaben des obersten Wahlgerichts in Brasilien setzte sich der 80-jährige Linkspolitiker Lula bei der Präsidentschaftswahl mit 51,8 Prozent der Stimmen gegen seinen rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro durch.

Ministerien betonen Regenwaldschutz

Umwelt- und Entwicklungsministerium äußerten sich mit Blick auf den Regenwaldschutz positiv. Es habe in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe wichtiger Beschlüsse und Zusammenarbeiten im Bereich Wald- und Klimaschutz zwischen der Bundesregierung und Brasilien gegeben. Insofern sei da jetzt eine Kontinuität zu erwarten, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums.

Ein Sprecher des Entwicklungsministeriums sagte, es sei eine gute Nachricht für den Tropenwaldschutz, dass absehbar mit Lula ein Partner und eine Regierung im Amt sein würden, mit denen man daran tatkräftig gemeinsam weiter arbeiten könne./ax/DP/mis