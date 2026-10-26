SK Hynix: Die niedrige Bewertung macht die Aktie kaufenswert

Was bewegt die Aktie?

Die in den USA gehandelte Aktie von SK Hynix stieg am Freitag um vier Prozent. Zuvor war der Kurs innerhalb kurzer Zeit von 200 Dollar auf knapp 130 Dollar gefallen. Auch nach dem jüngsten Anstieg liegt er unter 140 Dollar. Damit fällt das jüngste Kursplus im Vergleich zum vorangegangenen Rückgang gering aus.

Eine mögliche Sonderdividende beschäftigt die Anleger. Eine solche Ausschüttung könnte rund 16 Billionen südkoreanische Won erreichen, umgerechnet rund zwölf Milliarden Dollar. Diese Summe entspräche etwa 80 Prozent eines möglichen Gewinns von rund 20 Billionen Won aus der Beteiligung an Kioxia. Ein Teilverkauf der Beteiligung hat SK Hynix einen hohen Gewinn eingebracht; die Sonderdividende bleibt ein mögliches Szenario.

Am 28. Oktober stehen die Zahlen für das dritte Quartal an. Die starken Ergebnisse von Micron und die anhaltend hohe Nachfrage sprechen für ein weiteres Rekordquartal bei SK Hynix. Auch die Aussagen der Kunden passen zu dieser Erwartung. Bereits im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen Rekordzahlen, während der Aktienkurs im Anschluss zweistellig prozentual fiel.

Bei den Aktienrückkäufen unterscheiden sich SK Hynix und Micron derzeit deutlich. SK Hynix hat seine Rückkäufe vorerst beendet, während Micron im Dezember damit beginnen soll. Daraus ergibt sich für die kommenden Monate die Möglichkeit, dass sich die Micron-Aktie besser entwickelt. Für SK Hynix bleibt die Kombination aus starken Geschäftszahlen und einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von drei das zentrale Kaufargument, während die schwache Stimmung den Kurs weiter belastet.

Charttechnik

Der Kurs liegt im Bereich einer früheren Unterstützung, die inzwischen als Widerstand wirkt. Nach der kräftigen Abwärtsbewegung bleibt ein weiterer Kursrückgang möglich. Fällt der Kurs unter die Juli-Tiefs, kann sich der Abverkauf beschleunigen.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von drei und starken fundamentalen Zahlen ist SK Hynix kaufenswert. Sinkende Kurse würden die Aktie aus Bewertungssicht noch interessanter machen. Zugleich zeigt die zweistellig negative Kursreaktion auf das zweite Quartal, wie groß das kurzfristige Rückschlagrisiko selbst bei Rekordergebnissen bleibt.