SLB: Der Kursanstieg auf 60 Dollar bleibt das Szenario

Was bewegt die Aktie?

SLB hat mit den jüngsten Zahlen die Erwartungen auf der Umsatz- und der Gewinnseite übertroffen. Der Ausstatter für Ölanlagen steigerte den Umsatz um sechs Prozent und übertraf die Erwartungen damit um rund 180 Millionen Dollar. Beim Gewinn je Aktie fiel der Rückgang geringer aus als erwartet.

Der Gewinn je Aktie sank um sieben Prozent auf 0,64 Dollar. Damit übertraf SLB die Erwartungen um 0,03 Dollar. Der Nettogewinn erreichte 735 Millionen Dollar und lag ein Prozent unter dem Vergleichswert. Der Rückgang beim Gewinn je Aktie fiel somit stärker aus als beim gesamten Nettogewinn.

Im Nahen Osten blieb der Umsatz hinter den Erwartungen zurück, stieg gegenüber dem Vorquartal aber um rund 13 Prozent. Die geopolitische Unsicherheit besteht weiterhin. Wenn die geopolitischen Risiken nachlassen, könnten in dieser Region größere Umsatzsteigerungen folgen. Der jüngste Zuwachs zeigt bereits Wachstum unter den bestehenden schwierigen Bedingungen.

Nordamerika verzeichnete ein kräftiges Umsatzplus von 24 Prozent. Besonders starke Wachstumsimpulse lieferte Venezuela. Dort soll sich der Umsatz bis Ende 2026 deutlich mehr als verdoppeln. Für 2027 erwartet SLB weitere deutliche Zuwächse. Venezuela bietet damit eine konkrete Wachstumsperspektive über das laufende Jahr hinaus.

Zusätzlich plant SLB eine Übernahme im Bereich Wärme- und Kältetechnik. Dazu gehört Kühltechnik für Rechenzentren, die künstliche Intelligenz nutzen. Die geplante Transaktion könnte das Geschäft um diesen Bereich erweitern; ihr Abschluss steht noch aus. Mit einer Umsetzung könnte SLB stärker vom weiteren Ausbau der Rechenzentren profitieren.

Charttechnik

Die Aktie schwankte längere Zeit um den Bereich von 51 bis 52 Dollar. Nun überschreitet sie diesen Bereich nach oben. Zuvor hatte sich im Wochenchart eine Umkehrkerze gebildet, die auf steigende Kurse hindeutet.

Der leicht steigende Trendkanal bleibt trotz der großen Schwankungen intakt. Solange sich die Bewegung innerhalb dieses Aufwärtstrends fortsetzt, bleibt ein Anstieg in Richtung 60 Dollar das bevorzugte Szenario.

Martins Einschätzung

Der Kursanstieg vom Freitag um sieben Prozent ist angesichts der übertroffenen Erwartungen und der regionalen Wachstumsperspektiven gerechtfertigt. Die weitere Einschätzung für SLB bleibt positiv. Venezuela bietet konkrete Umsatzchancen, während die geplante Übernahme zusätzliches Potenzial im Bereich Rechenzentren eröffnen könnte.