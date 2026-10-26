SPD-Pläne für günstigeren Wohnungsbau stoßen in CDU auf Skepsis

Berlin, 26. ⁠Okt (Reuters) - Die CDU steht noch nicht hinter den SPD-Plänen für einen vereinfachten und damit günstigeren Wohnungsbau. Der sogenannte Gebäudetyp E könne nur ein Gamechanger werden, wenn er in der Praxis auch angenommen werde, sagte der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, ‌am Montag. "Ich bin noch nicht überzeugt, dass das mit dem von der Justizministerin vorgeschlagenen neuen Vertragstyp gelingt. Dieser muss ausdrücklich vereinbart werden. Wenn ich aber ⁠einen Vertrag ⁠vereinbare, der von den bisher üblichen Standards nach unten abweicht, drohen komplizierte Aufklärungsfragen, Dokumentationspflichten über eingesparte Kosten und am Ende Haftungsrisiken." An diesen Hürden könne der Gebäudetyp E in der Praxis scheitern, das zeigten die Erfahrungen mit der aktuellen Rechtslage.

Angesichts der Wohnungsnot in Deutschland hat das zuständige Justizministerium unter Ressortchefin Stefanie ‌Hubig (SPD) nach langen regierungsinternen Beratungen einen Gesetzentwurf vorgelegt. ‌Durch eine Änderung des Bauvertragsrechts soll unter Verzicht auf bestimmte Komfortstandards so auch schneller gebaut werden können. Erfahrungen aus Pilotprojekten zufolge können die Baukosten dadurch um zehn bis ⁠15 Prozent gesenkt werden.

Luczak sagte, im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren müsse genau geprüft werden, ob ‌nicht ein gesetzlicher Basisstandard die bessere Lösung ⁠gegenüber individuellen Verträgen sei. Ein Werk würde dann als mangelfrei gelten, wenn der Basisstandard eingehalten werde. "Dazu muss nichts ausdrücklich vereinbart werden, es stellen sich keine Aufklärungsfragen und Haftungsrisiken. Das wäre aus meiner Sicht zielführend und ‌praxistauglich."

Immer höhere Standards, etwa zum Schallschutz ⁠oder zu Tiefgaragen, haben die Baukosten in ⁠den vergangenen Jahren deutlich nach oben getrieben. Günstigere Wohnungen sind damit zur Mangelware geworden.

Die Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie mehrere Bundesländer hatten die Regierung zuletzt wiederholt zu mehr Tempo bei dem Vorhaben gedrängt. Bislang scheitert das Bauen nach einem günstigeren Standard oft an rechtlichen Unsicherheiten, da Bauunternehmen bei Abweichungen von etablierten Normen Rechtsstreitigkeiten fürchten. Der Gesetzentwurf wird nun an die Länder und Verbände versandt, die bis zum 13. November 2026 Stellung nehmen können.

(Bericht ⁠von Christian Krämer, Mitarbeit von Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)