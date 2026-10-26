Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Zudem seien mindestens vier Menschen verletzt worden, berichtete Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. "Es wurden Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und Autos beschädigt", fügte er hinzu. Die Rettungsdienste waren am Abend noch im Einsatz.

Erst am Samstagabend war ein Baumarkt in Charkiw von mehreren russischen Geschossen getroffen worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Tags zuvor wurden bei einem russischen Angriff auf die umliegende Oblast mindestens sieben Menschen verletzt.

Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Da die Stadt in Frontnähe liegt, wird sie immer wieder vom russischen Militär angegriffen - sowohl mit Artillerie als auch mit Drohnen./cha/DP/jha

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