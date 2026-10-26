Trading-Chance NVIDIA: Margen-Monster

Wir befinden uns mitten in einem regelrechten KI-Hype. Künstliche Intelligenz hält Einzug in unser Leben - ob wir es für gut heißen oder nicht. Und wie immer, wenn es eine Innovation gibt, profitieren bestimmte Wirtschaftszweige dadurch erheblich. Bei künstlicher Intelligenz sind das unter anderem Chip-Aktien, wie NVIDIA, die seit Jahren kein Halten mehr kennen. Schauen wir uns zunächst an, was NVIDIA genau macht und was es wissenswertes über dieses Unternehmen gibt, ehe wir auf den Chart schauen.

Was macht NVIDIA?

NVIDIA ist ein US-amerikanisches Halbleiterunternehmen, das Grafikprozessoren, KI-Beschleunigungschips und Plattformlösungen für Rechenzentren, Gaming und professionelle Visualisierung entwickelt und vermarktet. NVIDIA hat sich vom Grafikkartenhersteller zum führenden Anbieter von KI-Infrastruktur entwickelt und beliefert sämtliche großen Hyperscaler. Im Segment Compute & Networking entwickelt und verkauft NVIDIA Datacenter-GPUs, KI-Beschleuniger wie die H100- und B200-Reihe, Netzwerkchips der InfiniBand- und Ethernet-Produktlinie sowie Software-Plattformen wie CUDA für maschinelles Lernen, High-Performance-Computing und KI-Training. Im Segment Graphics vermarktet das Unternehmen GeForce-Grafikkarten für PC-Gaming, professionelle Visualisierungslösungen der Quadro-Reihe sowie Plattformen für autonome Fahrzeuge und eingebettete Systeme. NVIDIA dominiert den Markt für KI-Trainingshardware und profitiert vom globalen Ausbau von KI-Infrastruktur in Rechenzentren. Die Erlöse sind stark auf das Datacenter-Geschäft konzentriert und hängen von den Investitionszyklen großer Cloud-Anbieter und Technologiekonzerne ab.

Good to know about: NVIDIA

NVIDIA gilt heute als der unangefochtene Motor der modernen Technologie-Revolution und treibt von der Westküste der USA aus Entwicklungen voran, die global fast jede Industrie verändern. Was einst als Pionier für Grafikkarten im Gaming-Bereich begann, hat sich zum wertvollsten und strategisch wichtigsten Akteur der weltweiten Tech-Landschaft entwickelt.

Die aktuelle Marktstellung dieses Giganten lässt sich als nahezu monopolartig beschreiben. In der Schlüsseltechnologie unserer Zeit – der künstlichen Intelligenz (KI) – kontrolliert die Technologieschmiede Schätzungen zufolge über 80 bis 90 Prozent des Marktes für High-End-KI-Beschleuniger. Diese Dominanz beruht jedoch nicht nur auf überlegener Hardware. Das eigentliche Fundament des Erfolgs ist ein proprietäres Software-Ökosystem namens CUDA, das bereits vor fast zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen wurde. Da Entwickler weltweit ihre KI-Modelle auf dieser Plattform aufbauen, ist ein digitaler "Burggraben" entstanden, der Kunden langfristig an die Produkte des Hauses bindet. Wer modernste Rechenzentren betreiben oder komplexe Sprachmodelle trainieren will, kommt an dieser Infrastruktur schlichtweg nicht vorbei.

Trotz dieser Vormachtstellung schläft die Konkurrenz nicht und der Druck im Markt wächst. Traditionelle Halbleiter-Rivalen wie AMD versuchen vehement, mit eigenen Beschleunigern Marktanteile zu erobern, indem sie oft auf offenere Software-Standards und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis setzen. Gleichzeitig drängen die eigenen größten Kunden in den Wettbewerb: Tech-Giganten wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta investieren Milliarden in die Entwicklung maßgeschneiderter, hauseigener KI-Chips, um ihre Abhängigkeit zu verringern und Kosten zu senken. Hinzu kommen spezialisierte Start-ups, die flinke, auf spezifische Nischen ausgerichtete Hardware-Architekturen entwickeln.

Die langfristige Perspektive des Unternehmens hängt maßgeblich davon ab, wie nachhaltig der aktuelle KI-Boom ist und ob der Übergang von der reinen Hardware-Produktion hin zu einem ganzheitlichen Plattform-Anbieter gelingt. Das Management setzt stark auf die Diversifizierung in Bereiche wie das autonome Fahren, Cloud-Software-Dienste und das sogenannte Omniverse – einer Plattform für industrielle Metaverse-Anwendungen und digitale Zwillinge. Zwar bergen geopolitische Spannungen, insbesondere rund um die chipproduzierende Insel Taiwan, sowie strenge Exportbeschränkungen erhebliche Risiken für die Lieferketten. Dennoch bleibt die Positionierung exzellent, da die globale Nachfrage nach Rechenleistung für die nächste Stufe der Digitalisierung unaufhaltsam weiterverfolgt wird.

Das Unternehmen ist mit einer Netto-Marge von 63,66 Prozent eines der absoluten Spitzenunternehmen weltweit. Der Gewinn schoss in jüngster Vergangenheit bereits nahezu senkrecht gen Norden, doch das ist noch lange nicht das Ende. Von derzeit 6,71 Dollar je Anteilsschein will man den Profit auf mehr als 21 Dollar pro Aktie bis 2029 ausbauen. Mit nur 12 Prozent Schuldenquote ist der Chip-Gigant obendrein noch kerngesund und wenig anfällig für Zinsschocks und Konjunkturdellen. Und trotz der bereits aufs Börsenparkett gelegten Rallye wird die Aktie an der Börse mit einem KGV von 30 sogar deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV gehandelt. Dieses lag bei 37.

Monstertrend absolut intakt

Der Kurs eilt auch weiterhin von einem Hoch zum nächsten. Selbst der steile Trendkanal ist vollkommen intakt und bleibt unverletzt. Etwaige Konsolidierungen, die bei oder oberhalb von 210-212 US-Dollar abgeschlossen werden, bestätigen den Bullen-Run dieser Spitzenaktie.

Im Falle eines Trendbruchs wären Korrekturziele bei 164 und 152 Dollar zu nennen. Dieses Szenario erscheint in Anbetracht der fundamentalen Lage und des Chart-Bildes jedoch eher unwahrscheinlich.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

An NVIDIA führt bis auf weiteres kein Weg vorbei. Hier kann man suchen und suchen – ein Haar in der Suppe wird man schlicht nicht finden. Sowohl für Investoren, als auch für Trader ist diese Aktie derzeit eine Kauf-Chance. Wir haben ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf NVIDIA

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 157,922 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 210 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,98. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG7ZTV.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 210, 164 und 152 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf NVIDIA

Basiswert NVIDIA WKN UG7ZTV ISIN DE000UG7ZTV5 Basispreis 157,922 USD K.O.-Schwelle 157,922 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,98 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.