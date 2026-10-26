Trading-Chance Solana: DANN soll eine Rallye starten…

Nach den sehr bekannten Kryptowährungen Ethereum und Bitcoin hatten wir mit Ripple zuletzt ein etwas weniger populäres Asset aus diesem Segment. Solana, unsere nächste Trading-Chance, dürfte außerhalb des Krypto-Universums noch weniger Börsianern bekannt sein. Doch wer sich ein wenig mit dieser noch recht jungen Anlageklasse beschäftigt hat, kennt das Blockchain-Netzwerk. Bevor wir uns die Prognose für die kommenden Monate anschauen, wollen wir zunächst einmal Solana allen Lesern unserer Artikel vorstellen.

Good to know about: Solana

Das im Jahr 2020 offiziell gestartete Blockchain-Netzwerk Solana gilt als eine der schnellsten und effizientesten dezentralen Plattformen der Welt. Die zugrundeliegende Technologie zeichnet sich durch einen innovativen Hybrid-Konsensmechanismus aus, der Proof-of-Stake mit dem sogenannten Proof-of-History kombiniert. Letzteres funktioniert wie eine eingebaute historische Uhr, die Transaktionen mit einem kryptografischen Zeitstempel versieht, noch bevor sie im Netzwerk verarbeitet werden. Dadurch entfällt die zeitintensive Absprache zwischen den weltweiten Validierungsknoten, was eine Verarbeitung von zehntausenden Transaktionen pro Sekunde bei minimalen Kosten von Bruchteilen eines Cents ermöglicht.

Aufgrund dieser enormen Durchsatzrate liegt der primäre Einsatzbereich vor allem in Sektoren, die auf Echtzeitdaten und hohe Frequenzen angewiesen sind. Dazu gehören dezentrale Finanzmärkte, automatisierte Handelsplattformen, der Handel mit digitalen Sammlerstücken sowie Mikrozahlungssysteme. Sogar etablierte Kreditkartenanbieter und E-Commerce-Giganten nutzen die Infrastruktur mittlerweile, um globale Zahlungsströme effizienter abzuwickeln.

Auch im Bereich physischer Infrastrukturnetzwerke und bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte gewinnt das System zunehmend an Bedeutung.

Der wirtschaftliche Erfolg und der Kurs des nativen Tokens werden von verschiedenen fundamentalen Faktoren angetrieben. On-Chain-Metriken wie das in Smart Contracts blockierte Gesamtkapital, das tägliche Handelsvolumen auf dezentralen Börsen und die Anzahl der aktiven Nutzer-Wallets sind direkte Indikatoren für die Netzwerkgesundheit. Außerhalb der Kryptowelt reagiert das Asset extrem sensibel auf die weltweite Liquidität. Es korreliert stark mit dem traditionellen Technologiesektor, insbesondere dem US-amerikanischen Aktienindex NASDAQ, während es sich meist gegenläufig zum US-Dollar-Index und den Renditen von Staatsanleihen bewegt.

Die Zukunftsperspektiven hängen stark von der fortlaufenden technologischen Reifung ab. Mit der Einführung komplett neuer Validatoren-Software-Clients streben die Entwickler eine noch höhere Widerstandsfähigkeit und einen Durchsatz im Bereich von Hunderttausenden Transaktionen pro Sekunde an, was die Plattform zur idealen Basis für massentaugliche Verbraucher-Apps machen könnte. Demgegenüber stehen jedoch auch signifikante Risiken. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu temporären Netzwerkausfällen und Stillständen, die das Vertrauen von Investoren auf die Probe stellten. Zudem führt die extrem hohe Hardware-Anforderung an die Validierungsknoten zu Kritik hinsichtlich einer drohenden Zentralisierung, da der Betrieb der nötigen Server kostspielig ist. Auch regulatorische Unsicherheiten bezüglich der Einstufung des Tokens durch Finanzbehörden bleiben ein dauerhafter Risikofaktor für die langfristige Etablierung.

Die Skalierbarkeit spiegelt sich am deutlichsten im direkten Vergleich der Transaktionskosten wider. Das im vorherigen Text beschriebene Hochleistungsnetzwerk zeichnet sich durch eine grundlegend andere Kostenstruktur aus als ältere oder mehrschichtige Blockchain-Infrastrukturen.

Die Kostenlandschaft der führenden Ökosysteme im direkten Vergleich:

Blockchain / Netzwerk Durchschnittliche Gebühr (Standard-Transfer) Gebühren-Struktur & Verhalten bei hoher Last Solana **ca. 0,00025 bis 0,006 ** Lokalisierte Gebührenmärkte: Stau auf einem einzelnen Marktplatz (z. B. bei einem Memecoin-Ansturm) erhöht nicht die Kosten für einfache Transfers oder andere Anwendungen im Netzwerk. Ethereum (Layer 1 Mainnet) ca. 0,10 bis 0,30 Globaler Auktionsmarkt: Nach Skalierungs-Upgrades (wie Pectra/Blobs) zwar deutlich günstiger als in früheren Jahren, aber bei Netzwerkausschlägen steigen die Kosten für alle Nutzer gleichzeitig an. Arbitrum / Base (Ethereum Layer 2) ca. 0,005 bis 0,02 Ausgelagerte Skalierung: Nutzen die Sicherheit von Ethereum, bündeln Transaktionen außerhalb der Hauptkette und erreichen dadurch ähnlich niedrige Raten. Bitcoin ca. 0,20 bis über 2,00 Begrenzter Blockplatz: Reine Peer-to-Peer-Wertübertragung; wer schneller bestätigt werden möchte, muss manuell eine deutlich höhere Gebühr bieten.

Warum die Kosten so niedrig bleiben

Die Architektur verzichtet auf ein globales "Auktionsmodell". Wenn Millionen Nutzer gleichzeitig denselben digitalen Vermögenswert kaufen möchten, betrifft die sogenannte Priorisierungsgebühr (eine optionale Zusatzgebühr zur schnelleren Abwicklung) ausschließlich diesen spezifischen Smart Contract. Das restliche System bleibt davon unberührt, sodass normale Zahlungen oder Token-Transfers weiterhin nur Bruchteile eines Cents kosten.

Jahresend-Rallye!

Der Forecast zeigt für die nächsten Monate zwei signifikante Bewegungen an. Zunächst soll der Kurs ab dem 16. November steigen, um dann ab dem 4. Januar in einen Abschwung überzugehen, der zunächst bis in die vorletzte März-Woche 2027 reichen soll. Da die Short-Prognose noch in ferner Zukunft liegt, fokussieren wir uns zunächst für die heutige Trading-Chance auf den Long-Einstieg Mitte November. Gegenwärtig läuft eine abwärts gerichtete Korrekturwelle, deren Ende offenbar noch nicht gekommen ist. Wir merken uns den 16. November vor für einen Einstieg auf der langen Seite.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Hier haben wir keine akute Trading-Gelegenheit, bei der wir sofort einsteigen müssen. Vielmehr haben wir ausreichend Vorbereitungszeit und können gegebenenfalls auch mit Abstauber-Limits arbeiten, um ab Mitte des kommenden Monats die lange Seite zu spielen. Wir haben ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Turbo Call Optionsschein auf Solana

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 80,54 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 102 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,92. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Das Produkt hat eine bis 15.6.2027 begrenzte Laufzeit. Die WKN lautet LX98SP.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 142 und 202 USD

Unterstützungen: 74 und 84 USD

Turbo Call Optionsschein auf Solana

Basiswert Solana WKN LX98SP ISIN DE000LX98SP8 Basispreis 80,54 USD K.O.-Schwelle 80,54 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 15.06.2027 Emittent Lang & Schwarz Hebel 3,92 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.