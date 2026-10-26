Quartalszahlen

Verizon hebt nach starkem Quartal Gewinnziel erneut an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Infrastruktur
Quelle: rafapress/Shutterstock.com
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Ein Neukundenschub verhilft Verizon zu einem überraschend hohen Quartalsgewinn. Der US-Telekomkonzern hob am Montag erneut seine Gesamtjahresziele an. "Verizon hat wieder ein Rekordquartal hingelegt", betonte Firmenchef Dan Schulman. "Wir gewinnen treue, umsatzstarke Kunden und steigern ‌gleichzeitig unsere Margen." Darüber hinaus gab das Unternehmen einen mehr als zwei Milliarden Dollar schweren Auftrag von Amazon Web Services (AWS) bekannt. Verizon ⁠soll ⁠Rechenzentren des weltgrößten Cloud-Anbieters per Glasfaser miteinander verbinden.

Im dritten Quartal gewann Verizon nach eigenen Angaben 406.000 Mobilfunk-Vertragskunden hinzu. Das waren doppelt so viele wie erwartet und mehr als neunmal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Reingewinn legte um rund acht Prozent ‌auf 1,31 Dollar je Aktie zu.

Der ‌Umsatz blieb allerdings mit 34,3 Milliarden Dollar leicht hinter den Markterwartungen zurück. Der Grund hierfür sei ein schwächelndes Geschäft mit Neugeräten. Viele ⁠Kunden hielten länger an ihren aktuellen Smartphones fest. Zudem schraubte Verizon ‌die Subventionen für den Umstieg auf ⁠modernere Modelle zurück. Als Reaktion auf diese Zahlen gewannen die Papiere des US-Mobilfunkers im vorbörslichen Handel an der Wall Street ein knappes Prozent.

Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen ‌nun einen Kundenzuwachs von 1,1 ⁠bis 1,2 Millionen an. Bisher hatte ⁠es 750.000 bis eine Million neue Nutzer prognostiziert. Das Nettoergebnis dürfte um bis zu sieben Prozent auf 5,04 bis 5,06 (bisher: 4,99 bis 5,04) Dollar je Aktie zulegen. Der Konkurrent AT&T hatte in der vergangenen Woche nach robusten Zahlen seine Prognose ebenfalls angehoben. T-Mobile, die US-Tochter der Deutschen Telekom, will ihre Bücher am Mittwoch öffnen.

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