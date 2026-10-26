Workday: Der Strategiewechsel von Chatbots hin zu autonomen HR-Prozessen

Workday verknüpft sein Abonnement-Geschäftsmodell mit neuen nutzungsbasierten Abrechnungen für automatisierte HR- und Finanzprozesse. Auf der Konferenz Workday Rising im Oktober 2026 präsentierte der Konzern Autopilot-Agenten sowie den konversationellen Startbildschirm „Sana“. CEO Aneel Bhusri betont die Notwendigkeit absoluter Präzision, da KI-Modelle nun sensible Aufgaben wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung übernehmen.

Die Struktur des Plattformgeschäfts Workday bietet cloudbasierte Softwarelösungen für das Personal- und Finanzwesen an. Das Geschäftsmodell basiert auf wiederkehrenden Abonnementeinnahmen, die für eine hohe Planbarkeit sorgen. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Abonnementumsatz von rund 8,83 Mrd. USD. Ein relevanter Wachstumstrend ist die zunehmende Automatisierung von Unternehmensprozessen, da Kunden ganzheitliche Plattformen anstelle von isolierten Einzellösungen nachfragen. Dabei führt der Konzern ein nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell namens Flex Credits ein. Unternehmen erwerben hierbei ein Kontingent an Einheiten, welches bei jeder ausgeführten Aktion der integrierten Automatisierungswerkzeuge anteilig verbraucht wird. Dies erlaubt eine Skalierung der Systemnutzung, ohne dass bei jeder Erweiterung neue Beschaffungszyklen durchlaufen werden müssen.



Endlos Turbo Long 136,9828 open end: Basiswert Workday DN320Z Quelle: DZ BANK: Geld 26.10. 09:32:31, Brief 26.10. 09:32:31 6,56 EUR 6,72 EUR 0,00% Basiswertkurs: 209,91 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 23.10. Basispreis 136,9828 USD Knock-Out-Barriere 136,9828 USD Hebel 2,79x Abstand zum Basispreis in % 34,74% Abstand zum Knock-Out in % 34,74% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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