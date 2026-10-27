AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiter erholt - Positives Bafin-Signal

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Flatexdegiro haben ihre Erholung am Dienstag um fast 5 Prozent auf 24,50 Euro ausgebaut. Am Freitag hatte der jüngste Abschwung des Onlinebrokers bei 22,12 Euro auf dem tiefsten Niveau seit April 2025 sein vorläufiges Ende gefunden.

Am Dienstagmorgen war bekannt geworden, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die zusätzliche Eigenmittelanforderung

für die Flatexdegiro-Gruppe nach der turnusmäßigen Überprüfung von 2,50 Prozent auf 1,50 Prozent senken wird. Der bisherige individuelle Kapitalzuschlag entfällt obendrein.

Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs lobte die Kapitalflexibilität, die die Frankfurter damit gewinnen - nicht zuletzt mit Blick auf den Spielraum für Ausschüttungen. Zudem sei es ein weiter Schritt, um die historischen Probleme mit der Finanzaufsicht abzuhaken./ag/mis

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