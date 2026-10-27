AKTIE IM FOKUS: Porsche-AG-Zahlen kommen vorbörslich gut an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Porsche AG haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Kursanstieg auf aktuelle Geschäftszahlen des Sportwagenbauers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die Papiere im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag um 3,1 Prozent auf 42,62 Euro nach oben.

Der Umsatz der Porsche AG sank im dritten Quartal zwar, operativ verdiente die Volkswagen-Tochter aber wieder Geld, nachdem ein Jahr zuvor Sonderkosten das operative Ergebnis deutlich ins Minus gedrückt hatten. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel. Die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick.

Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer starken Preissetzungsmacht, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte, die Herausforderungen zu meistern./edh/stk