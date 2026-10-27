Aktien New York Schluss: Nasdaq setzt Erholung fort - Dow hinkt nach

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Nasdaq hat am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart angeknüpft. Die Vorfreude auf einen erwarteten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Tech-Schwergewichten erwartet werden, noch etwas an. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise wegen erhoffter Diplomatie im Iran-Krieg etwas nachgaben.

Der Nasdaq-100-Index verabschiedete sich 1,29 Prozent höher bei 29.651,44 Punkten aus dem Handel. Laut einem Händler gewinnt die "KI-Dynamik" derzeit mit einer anziehenden Risikobereitschaft wieder an Fahrt. Die Überzeugung für diese Bewegung bleibe vor den Zahlen von Alphabet und Microsoft , die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehen, aber noch verhalten.

Der marktbreite S&P 500 folgte der Nasdaq-Börse um 0,60 Prozent nach oben auf 7.722,60 Zähler. Bei Standardwerten blieben die Anleger aber vor dem Zinsentscheid zögerlicher. Der Dow Jones Industrial stieg nur um 0,03 Prozent auf 52.377,57 Punkte. Er wurde vor allem von einem Kursrutsch bei Boeing gebremst./tih/he

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