Talanx-Tochter HDI abgelöst
Allianz sichert sich Partnerschaft mit Mercedes-Benz
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
(Reuters) - Die Allianz löst mit sofortiger Wirkung den HDI als Versicherungspartner von Mercedes-Benz in Deutschland ab. Wer mit dem Autokauf beim Händler ein Haftpflicht- oder Kasko-Versicherungspaket erwirbt, bekommt seit Dienstag einen Vertrag mit der Allianz Versicherungs-AG als Risikoträger vorgelegt, teilte der Versicherer am Dienstag mit.
Seit vielen Jahren hatte die Mercedes-Benz Bank mit der Talanx-Tochter HDI bei Versicherungen zusammengearbeitet. Ähnliche Verträge hat die Allianz mit rund 20 Marken wie Opel und Peugeot. Mit dem Volkswagen-Konzern und dem ADAC betreibt die Allianz Versicherungs-Joint Ventures, bei denen sich die Partner das Risiko teilen.
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