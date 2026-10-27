Allianz sichert sich Partnerschaft mit Mercedes-Benz

(Reuters) - Die Allianz löst mit sofortiger Wirkung den HDI als Versicherungspartner von Mercedes-Benz ‌in Deutschland ab. Wer mit dem Autokauf beim Händler ein ⁠Haftpflicht- ⁠oder Kasko-Versicherungspaket erwirbt, bekommt seit Dienstag einen Vertrag mit der Allianz Versicherungs-AG als Risikoträger vorgelegt, teilte der ‌Versicherer am Dienstag mit. ‌

Seit vielen Jahren hatte die Mercedes-Benz Bank mit der ⁠Talanx-Tochter HDI bei Versicherungen zusammengearbeitet. Ähnliche ‌Verträge hat ⁠die Allianz mit rund 20 Marken wie Opel und Peugeot. Mit dem Volkswagen-Konzern ‌und dem ⁠ADAC betreibt die ⁠Allianz Versicherungs-Joint Ventures, bei denen sich die Partner das Risiko teilen.