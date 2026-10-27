Amkor: Der schwache Ausblick spricht für Vorsicht

Was bewegt die Aktie?

Amkor bietet leistungsfähige Halbleiterverpackungen an, insbesondere für Prozessoren für künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsprozessoren. In diesem Geschäft liegt eine wesentliche Wachstumsperspektive des Unternehmens. Wenn die Produkte komplexer werden, steigt die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen. Für die kommenden vier Quartale bleiben die Umsatzperspektiven grundsätzlich positiv.

Im jüngsten Quartal stagnierte der Umsatz, nachdem Amkor über die vorherigen vier Quartale Wachstum erzielt hatte. Der Gewinn je Aktie stieg dennoch um 49 Prozent auf 0,76 Dollar. Damit verbesserte sich die Marge deutlich. Die Erwartungen lagen mit 0,79 Dollar je Aktie allerdings höher; auch beim Umsatz verfehlte Amkor die erwarteten etwas mehr als zwei Milliarden Dollar.

Die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelten sich unterschiedlich. Sowohl Computing als auch Automotive und Industrial erzielten Umsatzrekorde. Dem stand ein deutlich rückläufiges Kommunikationsgeschäft gegenüber, das die Umsatzentwicklung des gesamten Unternehmens belastete. Die Rekorde in den beiden wichtigen Bereichen reichten damit insgesamt nur für einen gleichbleibenden Konzernumsatz.

Für das vierte Quartal erwartet Amkor einen Umsatz zwischen 1,9 und zwei Milliarden Dollar. Der Konsens liegt etwas über zwei Milliarden Dollar und damit oberhalb der gesamten Prognosespanne. Beim Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen 0,65 bis 0,75 Dollar in Aussicht. Auch hier übertrifft die Erwartung von 0,77 Dollar das obere Ende der Spanne.

Zugleich plant Amkor Investitionen von rund 2,5 Milliarden Dollar für den Ausbau der Produktionskapazitäten. Damit treffen hohe geplante Ausgaben auf stagnierende Umsätze und Ergebnisse unter den Erwartungen. Diese Kombination spricht kurzfristig für Vorsicht. Die Aktie verlor bereits im regulären Handel vor der Veröffentlichung der Zahlen 6,3 Prozent; vorbörslich verzeichnete sie anschließend ein leichtes Plus.

Charttechnik

Die Aktie notiert im Bereich von 37 Dollar. Bei etwa 39 Dollar liegt ein starker Widerstand, der das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt. Ein weiterer Rückgang bis knapp über 30 Dollar bleibt ein mögliches Szenario.

Martins Einschätzung

Amkor bleibt durch die Wachstumsperspektiven bei leistungsfähigen Halbleiterverpackungen mittelfristig interessant. Der schwache Quartalsausblick und die hohen geplanten Investitionen sprechen zunächst für Abwarten. Auf dem aktuellen Kursniveau können sich mittelfristige Einstiegschancen ergeben; kurzfristig überwiegt die Vorsicht.