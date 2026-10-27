ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Rheinmetall-Ziel auf 1650 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1800 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag stecke der Rüstungskonzern und Autozulieferer in einem Erwartungsdilemma, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Investoren erwarteten eine Senkung der Ziele für 2030 und würden ein zu ehrgeiziges Narrativ abstrafen. Gleichzeitig würde eine deutliche Senkung zu sinkenden Gewinnerwartungen führen, die immer noch durch einen guten kurz- bis mittelfristigen Auftragseingang gestützt werden müssten - dieser sei aber ungewiss. Rheinmetall müsse glaubwürdige Bausteine zur Untermauerung der Ziele für 2030 vorlegen, ohne bei Einzelaufträgen zu viel zu versprechen, und einen klareren Weg aufzeigen, wie der ehrgeizige Hochlauf erreicht werden solle. Laskawi senkte seine Schätzungen. Die weiter gültige Kaufempfehlung begründete er mit den guten Wachstumsaussichten und dem Bewertungsabschlag zur Branche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

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