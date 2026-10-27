ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 109 Euro

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec trotz einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die deutlich reduzierten Jahresziele des Halbleiterindustrie-Zulieferers für Umsatz und Profitabilität (Ebit-Marge) seien enttäuschend, schrieb Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Es bleibe abzuwarten, wieviel von den auf 2027 verschobenen Umsatzerwartungen Suss erreichen könne. Die Auftragstrends seien aber weiterhin positiv und die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SUSS MicroTec

Das könnte dich auch interessieren

Chipaktien wieder gefragt
SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas21. Okt. · dpa-AFX
SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen