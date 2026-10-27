ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Kommentare des Managements mit Blick auf das vierte Quartal könnten aber zu leichten Abwärts-Anpassungen an den Schätzungen führen. Er rechnet daraufhin mit einer negativen Kursreaktion./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST
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