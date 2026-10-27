ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 112 Dollar - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 115 auf 112 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Logistiker habe die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin seine Prognose angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lang anhaltende Debatte über ein Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte werde damit weitgehend beendet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT
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