Milliardenbewertung im Check

Anthropic-IPO: Diese Konzerne verdienen am Hype mit

onvista · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Anthropic bereitet einen der größten Börsengänge der Technologiebranche vor. In dieser Aktienanalyse ordnet Nico Santura ein, was der mögliche Anthropic-IPO für Anleger bedeutet und welche Rolle Amazon, Alphabet, Micron und Zoom im wachsenden Claude-Ökosystem spielen.

Anthropic wächst rasant, benötigt dafür aber enorme Mengen an Rechenleistung und Kapital. Medienberichte über den vertraulichen Börsenprospekt zeigen zugleich erhebliche Verluste und hohe geplante Infrastrukturkosten.

Eine mögliche Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar sorgt deshalb für eine zentrale Frage: Wie viel Wachstum ist in einem solchen Bewertungsniveau bereits eingepreist?

Nico untersucht außerdem, wie Amazon und Alphabet über ihre Beteiligungen sowie ihre Cloud- und Infrastrukturpartnerschaften an Anthropic partizipieren. Bei Micron steht die strategische Zusammenarbeit rund um Speicher- und Recheninfrastruktur im Mittelpunkt.

Zoom wiederum positioniert seine Plattform über offene Schnittstellen und MCP-Verbindungen zunehmend für KI-Agenten. Welche Chancen und Risiken bringt der geplante Anthropic-Börsengang mit sich – und könnten etablierte Unternehmen rund um das Claude-Ökosystem für Anleger die interessantere Möglichkeit sein, am Wachstum von Anthropic teilzuhaben?

* Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient nur der Information und Unterhaltung und ist keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten. Alle Inhalte sind persönliche Meinung ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Investitionen bergen erhebliche Risiken bis zum Totalverlust; jede Anlageentscheidung erfolgt eigenverantwortlich. Der Autor haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology
Amazon
Alphabet A
Alphabet C
Zoom

Das könnte dich auch interessieren

Sonderdividende und Quartalszahlen
SK Hynix: Die niedrige Bewertung macht die Aktie kaufenswertgestern, 15:00 Uhr · onvista
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet
Neue Chancen für Bayers Pharmageschäft
Bayer: Pharmafortschritte treiben die Aktie nach obengestern, 15:14 Uhr · onvista
Bayer: Pharmafortschritte treiben die Aktie nach oben
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen