Anthropic-IPO: Diese Konzerne verdienen am Hype mit

Anthropic bereitet einen der größten Börsengänge der Technologiebranche vor. In dieser Aktienanalyse ordnet Nico Santura ein, was der mögliche Anthropic-IPO für Anleger bedeutet und welche Rolle Amazon, Alphabet, Micron und Zoom im wachsenden Claude-Ökosystem spielen.

Anthropic wächst rasant, benötigt dafür aber enorme Mengen an Rechenleistung und Kapital. Medienberichte über den vertraulichen Börsenprospekt zeigen zugleich erhebliche Verluste und hohe geplante Infrastrukturkosten.

Eine mögliche Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar sorgt deshalb für eine zentrale Frage: Wie viel Wachstum ist in einem solchen Bewertungsniveau bereits eingepreist?

Nico untersucht außerdem, wie Amazon und Alphabet über ihre Beteiligungen sowie ihre Cloud- und Infrastrukturpartnerschaften an Anthropic partizipieren. Bei Micron steht die strategische Zusammenarbeit rund um Speicher- und Recheninfrastruktur im Mittelpunkt.

Zoom wiederum positioniert seine Plattform über offene Schnittstellen und MCP-Verbindungen zunehmend für KI-Agenten. Welche Chancen und Risiken bringt der geplante Anthropic-Börsengang mit sich – und könnten etablierte Unternehmen rund um das Claude-Ökosystem für Anleger die interessantere Möglichkeit sein, am Wachstum von Anthropic teilzuhaben?

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