Märkte heute

Anthropic mit Mega-IPO, Meta: Nvidia steigt ein, Porsche mit Gewinnwende?

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Cancom, Porsche, Verizon, Amkor Technology, Rambus, Celestica, Cadence Design Systems, Tesla, Broadcom, Meta und Anthropic.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Anthropic: Der nächste historische KI-Börsengang?

Der Claude-Entwickler Anthropic bereitet seinen Börsengang vor – und die diskutierte Bewertung sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Der Börsenprospekt gibt spannende Einblicke in Wachstum, Profitabilität und Kapitalbedarf. Doch kann das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen? Wir werfen einen Blick auf die Zahlen und die möglichen Folgen für den gesamten KI-Markt.

Meta: Milliarden-Kapitalaufnahme und Nvidia-Partnerschaft!

Meta stellt die Weichen für die nächste Phase seiner KI-Strategie. Eine umfangreiche Kapitalmaßnahme und die vertiefte Zusammenarbeit mit Nvidia sorgen für Gesprächsstoff. Doch was bedeutet das für bestehende Aktionäre? Wir analysieren die Chancen, die möglichen Risiken und die Bedeutung für den KI-Sektor.

Porsche: Die überraschende Gewinnwende!

Porsche meldet nach neun Monaten eine deutliche Verbesserung der Profitabilität – und das trotz rückläufiger Verkaufszahlen. Doch wie nachhaltig ist die Erholung tatsächlich? Wir schauen auf die neuen Geschäftszahlen, die Auswirkungen der strategischen Neuausrichtung und die entscheidenden Fragen für die Porsche-Aktie.

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onvista-Chefanalyst Martin Goersch
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