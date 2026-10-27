Was bewegt das Unternehmen?

Anthropic bereitet den Börsengang unter dem Kürzel ANT vor. Als frühester Termin kommt der 16. November 2026 infrage. Die jüngste private Finanzierungsrunde brachte dem Unternehmen 65 Milliarden Dollar und bewertete es mit 965 Milliarden Dollar. Beim Börsengang könnte Anthropic rund 100 Milliarden Dollar zusätzlich einnehmen; bereits vorhanden sind fast 132 Milliarden Dollar liquide Mittel.

Das Umsatzwachstum bildet den wichtigsten Grund für die erwartete hohe Aktiennachfrage. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der Umsatz 16,3 Milliarden Dollar, nach 1,2 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 1.000 Prozent. Für Ende 2026 steht die Erwartung eines annualisierten Umsatzvolumens zwischen 100 und 120 Milliarden Dollar im Raum.

Auch die Verbreitung bei Unternehmen unterstützt die positive Einschätzung. In einer Befragung über Ramp bezahlten rund 44 Prozent der erfassten Unternehmen für Anthropic-Produkte, während etwas mehr als 40 Prozent kostenpflichtige OpenAI-Produkte nutzten. Anthropic überholte den Wettbewerber in dieser Erhebung etwa im März oder April 2026. Insgesamt zählt Anthropic inzwischen mehr als 14.000 Unternehmenskunden; 250 davon tragen jährlich jeweils mehr als zehn Millionen Dollar zum Umsatz bei.

Im zweiten Quartal 2026 standen 11,6 Milliarden Dollar Umsatz Ausgaben für Rechenleistung und Infrastruktur von 5,6 Milliarden Dollar gegenüber. Zugleich betrug der Nettoverlust im ersten Halbjahr mehr als 80 Milliarden Dollar. Davon entfielen mehr als 72 Milliarden Dollar auf Bewertungsänderungen bei Finanzinstrumenten ohne Zahlungswirkung.

Der Börsenprospekt umfasst 93 Seiten mit Risikohinweisen. Dazu zählen Regulierung, Sicherheit und Missbrauch künstlicher Intelligenz sowie der stark steigende Infrastrukturbedarf. Eine schwächere Nachfrage stellt ebenfalls ein erhebliches Risiko für Anthropic dar.

Martins Einschätzung

Das außergewöhnlich hohe Wachstum spricht für eine starke Nachfrage beim Börsengang. Die breite Unternehmenskundenbasis und die hohen liquiden Mittel unterstützen diese Einschätzung. Wenn Anthropic beim Börsengang zusätzlich rund 100 Milliarden Dollar einnimmt, dürfte der Bedarf an weiteren Kapitalerhöhungen zunächst gering sein.

Für die Bewertung bleibt entscheidend, wie sich Wachstum, Infrastrukturkosten und Nachfrage weiterentwickeln. Der Abstand zwischen Umsatz und Ausgaben für Rechenleistung und Infrastruktur ist positiv zu bewerten. Der hohe Nettoverlust und die umfangreichen Geschäftsrisiken verlangen zugleich eine sorgfältige Abwägung.