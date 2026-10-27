APA ots news: Drei integriert exklusiven Ruckelschutz in den Boost! 5G-Router.

dpa-AFX · Uhr
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    Neue Router-Funktion sorgt automatisch für stabileres  
Streaming, Gaming und Videotelefonie. 

Wien (APA-ots) - Wenn zu Hause gleichzeitig gestreamt, gespielt,  
gearbeitet und 
heruntergeladen wird, gerät selbst eine leistungsfähige 
Internetverbindung manchmal an ihre Grenzen. Mit dem neuen Drei 
Ruckelschutz erweitert Drei sein Boost! Angebot um eine in Österreich 
exklusive Router-Funktion. Die Anwendung ist direkt im 5G-Router ZTE 
G5TC integriert, der Teil des Boost! Angebots ist. Der Drei 
Ruckelschutz erkennt Engpässe bei der verfügbaren Bandbreite im 
Heimnetzwerk automatisch und sorgt für eine intelligente 
Priorisierung zeitkritischer Anwendungen wie Videotelefonie, Video- 
Streaming und Online-Gaming. 
Dadurch profitieren Kund:innen von einer stabileren Internetnutzung, 
insbesondere dann, wenn mehrere Personen und Geräte gleichzeitig 
dieselbe Internetverbindung nutzen. 

"Wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind, kann die 
verfügbare Bandbreite mitunter knapp werden. Der im Boost! Router 
integrierte Drei Ruckelschutz erkennt zeitkritische Anwendungen und 
gibt ihnen automatisch Vorrang. So werden Videocalls, Streaming und 
Gaming bevorzugt behandelt, während weniger zeitkritische Anwendungen 
wie z.B. Downloads später erfolgen. Das sorgt für ein spürbar 
flüssigeres Interneterlebnis - ohne technische Vorkenntnisse oder 
komplizierte Einstellungen.", erklärt Drei CCO Günter Lischka . 

Zwtl.: Router-Funktion für intelligente Bandbreitensteuerung 

In modernen Haushalten greifen häufig mehrere Nutzer:innen 
gleichzeitig auf dieselbe Internetverbindung zu. Streaming-Dienste, 
Videokonferenzen, Cloud-Backups, Software-Updates und Online-Gaming 
konkurrieren dabei um die verfügbare Bandbreite. 

Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Funktion des 5G- 
Routers ZTE G5TC. Die Funktion überwacht laufend die Qualität der 
Internetverbindung und erkennt automatisch Situationen, in denen die 
verfügbare Bandbreite knapp wird. 

Erst bei tatsächlichen Engpässen greift die Funktion ein und 
priorisiert Anwendungen, die besonders empfindlich auf Verzögerungen 
oder Schwankungen reagieren. Dazu zählen insbesondere: 

- Videotelefonie und Videokonferenzen 

- Streaming von Video-Inhalten 

- Online-Gaming 

- Echtzeit-Kommunikation 

Weniger zeitkritische Datenübertragungen, beispielsweise große 
Downloads oder Software-Updates, können in diesen Situationen 
vorübergehend geringer priorisiert werden. Dadurch nutzt der Router 
die vorhandene Bandbreite effizienter und verbessert die 
Nutzererfahrung im Heimnetzwerk. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz 

Zwtl.: Lokal im Router verarbeitet 

Der Drei Ruckelschutz arbeitet vollständig lokal auf dem 5G- 
Router ZTE G5TC. Es werden keine Inhalte analysiert, gespeichert oder 
an externe Server übertragen. 
Die Priorisierung erfolgt ausschließlich anhand technischer Merkmale 
des Datenverkehrs. Persönliche Informationen und Inhalte bleiben 
davon unberührt. Kund:innen müssen keine zusätzlichen Einstellungen 
vornehmen, um die Funktion zu nutzen. 

Zwtl.: Fester Bestandteil des Drei Boost! Angebots 

Der Drei Ruckelschutz ist eine integrierte Funktion des 5G- 
Routers ZTE G5TC und exklusiv im Drei Boost! Angebot verfügbar. 

Boost! kombiniert mehrere Komponenten zur Optimierung des 
Heimnetzwerks: 

- 5G-Router ZTE G5TC 

- Integrierter Drei Ruckelschutz 

- Automatisierte Qualitätsprüfung der Internetverbindung 

- RouterAssistant-App zur Optimierung des Heimnetzwerks 

Mit diesen Funktionen unterstützt Drei eine stabile und 
leistungsfähige Internetnutzung für Haushalte mit vielen gleichzeitig 
genutzten Anwendungen und Geräten. Mehr Informationen: 
www.drei.at/boost 

Zwtl.: Verfügbarkeit 

Der Drei Ruckelschutz ist exklusiv bei Drei verfügbar und wird 
aktuell auf dem 5G-Router ZTE G5TC unterstützt (Voraussetzung: 
Software-Version B22 oder neuer). 
Die Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann bei Bedarf über die 
Router-Einstellungen oder über die Drei RouterAssistant-App 
deaktiviert werden. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz 

Zwtl.: FAQ für Medien 

Was ist der Drei Ruckelschutz? 
Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Router-Funktion, die bei 
hoher Auslastung der Internetverbindung wichtige Anwendungen wie 
Videotelefonie, Streaming und Online-Gaming automatisch priorisiert. 

Welchen Vorteil haben Kund:innen? 
Kund:innen profitieren von stabileren Videocalls, flüssigerem 
Streaming und besseren Reaktionszeiten beim Gaming, insbesondere wenn 
mehrere Personen gleichzeitig online sind. 

Muss die Funktion eingerichtet werden? 
Nein. Der Drei Ruckelschutz arbeitet automatisch und ohne manuelle 
Konfiguration. 

Verlangsamt der Drei Ruckelschutz Downloads? 
Downloads werden nicht gestoppt. Bei Engpässen kann ihre 
Geschwindigkeit vorübergehend reduziert werden, damit zeitkritische 
Anwendungen weiterhin stabil laufen. 

Erhöht der Drei Ruckelschutz die verfügbare Bandbreite? 
Nein. Die Funktion erhöht nicht die Geschwindigkeit des 
Internetanschlusses, sondern verteilt die vorhandene Bandbreite 
intelligenter. 

Welche Anwendungen profitieren besonders? 
Priorisiert werden Anwendungen aus den Bereichen Kommunikation, 
Streaming sowie Online-Gaming. 

Werden persönliche Daten verarbeitet? 
Nein. Die Funktion sammelt oder speichert keine Informationen über 
konsumierte Inhalte oder Internetaktivitäten. Sämtliche Verarbeitung 
erfolgt ausschließlich lokal auf dem Router. 

Ist der Drei Ruckelschutz exklusiv? 
Ja. Der Drei Ruckelschutz ist eine exklusive Funktion im Drei-Angebot 
und aktuell auf dem ZTE G5TC verfügbar. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0039    2026-10-27/09:38
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