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APA ots news: OeNB: Österreichs Banken erwarten weiteren Anstieg der Kreditnachfrage

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das  
Kreditgeschäft (Bank Lending Survey), drittes Quartal 2026 

Wien (APA-ots) - Die Kreditnachfrage der Unternehmen und die Nachfrage  
der privaten 
Haushalte nach Wohnbaukrediten sind im dritten Quartal 2026 gemäß den 
Umfrageergebnissen weitgehend unverändert geblieben. Für das vierte 
Quartal 2026 erwarten die Banken aber in beiden Fällen wieder eine 
stärkere Kreditnachfrage. Damit dürften sich bestehende 
Aufwärtstrends bei der Nachfrage fortsetzen. KI-Aktivitäten der 
Unternehmen wirken sich nach Angabe der Banken derzeit noch kaum auf 
Angebot und Nachfrage im Kreditgeschäft aus. Auch der Einfluss 
digitaler Vermögenswerte wie etwa Bitcoin oder Stablecoins auf die 
Banken bleibt vorerst beschränkt. 

Diese Ergebnisse stammen aus der vierteljährlichen Umfrage der 
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter 
den größten heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde von Mitte 
September bis Anfang Oktober 2026 durchgeführt. 

Zwtl.: Unternehmenskredite: Anstieg der Nachfrage erwartet 

Die Kreditnachfrage der Unternehmen war gemäß Umfrageergebnissen 
im dritten Quartal 2026 etwa gleich hoch wie im Vorquartal. Für das 
vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber eine steigende 
Kreditnachfrage. Damit dürfte sich eine seit Mitte 2025 bestehende 
Erholung der Nachfrage fortsetzen, nachdem sie in den letzten beiden 
Quartalen etwas an Schwung verloren hat. 

Angebotsseitig gab es im dritten Quartal 2026 wenig Bewegung: Die 
Banken meldeten unveränderte Kreditrichtlinien. Bei den 
Kreditbedingungen gab es kaum Änderungen im Vergleich zum zweiten 
Quartal 2026. 

Die Banken wurden diesmal auch zu den Auswirkungen der Einführung 
und Entwicklung von KI bei Unternehmen - nicht bei den Banken selbst 
- auf das Kreditgeschäft befragt. Die Rückmeldungen zeigen, dass 
weder die Kreditnachfrage der Unternehmen noch Kreditrichtlinien und 
Kreditbedingungen bisher von KI-Aktivitäten der Unternehmen 
beeinflusst wurden. Auch für die nähere Zukunft sind gemäß den 
Angaben der Banken noch keine signifikanten Auswirkungen absehbar. 
Die Banken betonten jedoch die Bedeutung von KI für die Unternehmen 
und deren Wettbewerbsfähigkeit. 

Zwtl.: Wohnbaukredite: Margen sinken wettbewerbsbedingt, Nachfrage 
stabil 

Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten blieb 
gemäß den Umfrageergebnissen im dritten Quartal 2026 weitgehend 
unverändert. Für das vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber 
wieder einen leichten Anstieg. Damit würde sich ein seit Anfang 2024 
zu beobachtender Wachstumstrend abgeschwächt fortsetzten. 

Angebotsseitig haben die Banken die Margen für Wohnbaukredite im 
dritten Quartal 2026 leicht gesenkt. Das wurde hauptsächlich mit der 
Wettbewerbssituation begründet. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 
der Wettbewerb am Wohnbaukreditmarkt bereits seit Mitte 2023 
zunehmend intensiver geworden ist und zu tendenziell sinkenden Margen 
geführt hat. 

Zwtl.: Banken erstmals zu digitalen Vermögenswerten befragt 

Beginnend mit der aktuellen Umfrage werden die Banken jährlich zu 
den Auswirkungen digitaler Vermögenswerte wie z. B. Bitcoin oder 
Stablecoins auf ihre Finanzlage, ihre Geschäftsstrategie und ihre 
Kreditrichtlinien befragt. 

Für die letzten zwölf Monate meldeten die Banken keine 
nennenswerten Einflüsse. In den nächsten zwölf Monaten könnten sich 
aber - gemäß den Umfrageergebnissen - Auswirkungen in beschränktem 
Umfang ergeben: Die Refinanzierung über Bankeinlagen von Unternehmen 
und privaten Haushalten könnte negativ betroffen sein, weil digitale 
Vermögenswerte eine Alternative bzw. Konkurrenz zu Bankeinlagen sind. 
Auch könnte es zu leicht nachteiligen Effekten auf die Liquidität der 
Banken kommen. Positive Impulse werden hingegen für die 
Geschäftsstrategie erwartet (z. B. Digitalisierung innerhalb der 
Banken). 

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die 
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der 
Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine 
Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren 
Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die 
Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten sowie 
sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei 
werden rund 160 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums 
befragt, darunter acht Institute aus Österreich. 

Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in 
der Publikationsreihe " OeNB Report " veröffentlicht. 

Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der 
OeNB-Website . 

Die Resultate für den Euroraum werden auf der EZB-Website 
publiziert. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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OTS0061    2026-10-27/10:16
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