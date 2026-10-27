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APA ots news: UNIQA: Winterreifen rechtzeitig montieren - das Unfallrisiko steigt schon vor dem ersten Schnee

Wien (APA-ots) - - Winterreifen erhöhen die Sicherheit bereits bei Nässe,  
Nebel und 
Kälte 

- Rund 8.000 Pkw-Verkehrsunfälle in den Wintermonaten in Österreich 

- Wer mit dem Reifenwechsel wartet, riskiert höhere Unfallgefahr und 
Strafen 

Mit 1. November beginnt in Österreich die Winterreifenpflicht. Ab 
dann müssen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie Schnee, 
Schneematsch oder Eis Winterreifen verwendet werden. Tatsächlich 
werden bei UNIQA die meisten Unfälle aufgrund ungeeigneter Bereifung 
bereits zwischen November und Anfang Dezember registriert. Denn viele 
Autofahrer:innen schieben den Reifenwechsel bis zum ersten Frost oder 
Schneefall hinaus und unterschätzen dabei die Risiken der 
Übergangszeit. 

Gerade in diesen Wochen können Winterreifen einen wichtigen 
Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. "Viele Menschen verbinden 
Winterreifen automatisch mit Schnee und Eis. Tatsächlich beginnt die 
gefährliche Zeit auf den Straßen oft deutlich früher. Nebel, Nässe, 
rutschiges Laub und sinkende Temperaturen können die Fahrsicherheit 
bereits im Herbst stark beeinträchtigen" , erklärt Peter Humer , 
Vorstand Kunde & Markt Österreich der UNIQA Insurance Group AG, und 
betont: "Wer mit dem Reifenwechsel wartet, bis der erste Schnee 
fällt, ist oft zu spät dran. Entscheidend für die Sicherheit ist 
nicht der Blick auf den Kalender oder die Wetter-App, sondern die 
tatsächlichen Fahrbedingungen. Deshalb empfehlen wir, Winterreifen 
rechtzeitig zu montieren und ihren Zustand regelmäßig zu überprüfen. 
Denn wer rechtzeitig auf Winterreifen wechselt, erhöht die Sicherheit 
für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer" . 

Zwtl.: 8.000 Verkehrsunfälle mit Pkws in den Wintermonaten 

Zahlen der Statistik Austria zeigen , dass sich in den 
Wintermonaten November bis März im Jahr 2025 rund 8.000 Pkw- 
Verkehrsunfälle ereignet haben. Rund 500 Unfälle sind 2025 auf 
schneebedeckten, vereisten oder matschigen Fahrbahnen passiert. 

Zwtl.: Verstöße können teuer werden 

Wer gegen die Winterreifenpflicht verstößt, muss mit 
Verwaltungsstrafen rechnen. Je nach Schwere des Verstoßes und 
möglicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer:innen können diese 
von rund 100 Euro bis zu 10.000 Euro reichen. Auch im Schadenfall 
kann eine ungeeignete Bereifung Folgen haben. Insbesondere in der 
Kaskoversicherung kann geprüft werden, ob fehlende oder ungeeignete 
Winterreifen zum Unfall beigetragen haben. Ob dies Auswirkungen auf 
den Versicherungsschutz hat, hängt stets vom konkreten Einzelfall ab. 
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind berechtigte 
Schadenersatzansprüche geschädigter Dritter grundsätzlich gedeckt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Versicherung allerdings 
Regress beim Versicherungsnehmer oder anderen verantwortlichen 
Personen nehmen. 

Informationen UNIQA Kfz Versicherung 

Zwtl.: 
Q&As 

Zwtl.: Sind Winterreifen ab dem 1.11. durchgehend gesetzlich 
verpflichtet? 

Nein, es handelt sich um eine situative Pflicht. Bei winterlichen 
Fahrbahnverhältnissen wie Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis 
müssen an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Wer dagegen 
verstößt, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. 

Zwtl.: Kann die Kaskoversicherung Leistungen kürzen, wenn keine 
Winterreifen an verwendet wurden? 

Ja. War die ungeeignete Bereifung für den Unfall ursächlich, kann 
dies Auswirkungen auf Leistungen aus der Kaskoversicherung haben. 
Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Frage, ob grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. 

Zwtl.: Zahlt die Haftpflichtversicherung bei einem Unfall ohne 
Winterreifen? 

Ja. Berechtigte Schadenersatzansprüche geschädigter Dritter sind 
grundsätzlich gedeckt. Der Schutz von Unfallopfern steht dabei klar 
im Mittelpunkt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die 
Versicherung jedoch beim Versicherungsnehmer oder einer anderen 
regresspflichtigen Person Rückgriff nehmen. 

Zwtl.: Wann treten die meisten bereifungsbedingten Unfälle auf? 

Die meisten reifenbedingten Unfälle werden bei UNIQA zwischen 
November und Anfang Dezember registriert. Viele Autofahrer:innen 
wechseln erst auf Winterreifen, wenn der erste Frost einsetzt, und 
unterschätzen die Risiken von Nässe, Nebel und rutschigem Laub. 

Zwtl.: Wer haftet bei einem Unfall mit einem Firmenfahrzeug? 

Das hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Arbeitgeber müssen 
betriebssichere Fahrzeuge bereitstellen und instandhalten. 
Gleichzeitig ist der Fahrzeuglenker verpflichtet, vor Fahrtantritt 
auf erkennbare Mängel und eine vorschriftsmäßige Bereifung zu achten. 

Zwtl.: Was gilt rechtlich als Winterreifen? 

Als Winterreifen gelten in Österreich Reifen mit der 
Kennzeichnung "M+S", "M.S." oder "M&S" sowie Reifen mit 
Schneeflockensymbol. Auch Ganzjahresreifen erfüllen die gesetzlichen 
Anforderungen, wenn sie entsprechend gekennzeichnet sind. Zusätzlich 
muss die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von vier Millimetern bei 
Radialreifen beziehungsweise fünf Millimetern bei Diagonalreifen 
eingehalten werden 

Zwtl.: Sind Ganzjahresreifen erlaubt? 

Ja. Neben klassischen Winterreifen können auch Ganzjahresreifen 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sofern sie entsprechend 
gekennzeichnet sind. Als Winterreifen gelten in Österreich Reifen mit 
der Kennzeichnung "M+S", "M.S." oder "M&S" sowie Reifen mit 
Schneeflockensymbol. Zusätzlich muss die vorgeschriebene 
Mindestprofiltiefe eingehalten werden: vier Millimeter bei 
Radialreifen und fünf Millimeter bei Diagonalreifen. Nur dann gelten 
Reifen rechtlich als Winterreifen. 

Zwtl.: Welche Profiltiefe müssen Winterreifen aufweisen? 

Mindestens vier Millimeter bei Radialreifen und fünf Millimeter 
bei Diagonalreifen. Nur dann gelten sie rechtlich als Winterreifen. 

Zwtl.: Welche Strafen drohen bei einem Verstoß gegen die 
Winterreifenpflicht? 

Je nach Schwere des Verstoßes und einer möglichen Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer:innen können Verwaltungsstrafen von 90 
Euro bis zu 10.000 Euro verhängt werden. 

Fotos von Peter Humer , Vorstand Kunde & Markt Österreich der 
UNIQA Insurance Group A. 

Quelle Unfallzahlen: Statistik Austria - Atlas der 
Verkehrsunfälle 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0084    2026-10-27/11:27
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