Apple - In Schlagdistanz zum Allzeithoch

Am vergangenen Freitag hatten wir beim Nasdaq-100® auf Einzeltitelebene den Abstand zu den jeweiligen Jahreshochs untersucht. Die Mehrzahl der Indexmitglieder wies dabei eine Differenz zum 52-Wochen-Hoch von über 20 % auf. Positiv hervor stach dabei jedoch die Apple-Aktie, die in der abgelaufenen Woche sogar ein neues Rekordhoch (351,71 USD) verbuchen konnte. Innerhalb des Technologiesektors bildet das Papier von Apple damit nicht nur einen Hort der Stabilität, sondern es handelt sich auch um einen absoluten Momentumwert. Charttechnisch kommt hinzu, dass die Kursentwicklung seit Juni letztlich ein aufsteigendes Dreieck darstellt (siehe Chart). Eine Auflösung dieses trendbestätigenden Musters – verbunden mit einem nachhaltigen Vorstoß in „uncharted territory“ – würde somit nochmals für ein prozyklisches Einstiegsignal sorgen. Zusätzlicher Rückenwind kommt von der Relativen Stärke (Levy), welche seit April komfortabel über dem Schwellenwert von 1 notiert. Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe des aufsteigenden Dreiecks – lässt sich auf rund 400 USD taxieren. Als Absicherung können Anlegerinnen und Anleger indes das Tief von Anfang Oktober bei 325,82 USD heranziehen.

Apple (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: LSEG, tradesignal²

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