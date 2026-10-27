Applied Materials baut BESI-Beteiligung für KI-Technologie auf 20% aus

Bangalore, ⁠26. Okt (Reuters) - Der US-Halbleiterausrüster Applied Materials will seine Beteiligung an dem niederländischen Partnerunternehmen BE Semiconductor Industries (BESI) ‌von neun auf rund 20 Prozent aufstocken, um die Zusammenarbeit bei ⁠hochentwickelten ⁠Packaging-Technologien für KI-Chips zu vertiefen. Der Zukauf erfolge über ein beschleunigtes Aktienkaufverfahren und müsse noch von den US-Kartellbehörden genehmigt werden, ‌teilte Applied Materials am ‌Montag mit. Der Konzern erklärte weiter, es sei nicht geplant, den ⁠Anteil über die Marke von rund ‌20 Prozent ⁠hinaus zu erhöhen oder einen Sitz im Verwaltungsrat der Niederländer anzustreben.

Das US-Unternehmen ist seit dem ‌Erwerb eines ⁠neunprozentigen Anteils im ⁠April 2025 der größte Aktionär von BESI. Beide Firmen kooperieren seit 2020 bei speziellen Verbindungstechniken für Hochleistungschips.

(Bericht von Siddhi MahatoleBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)