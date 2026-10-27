Beiersdorf hält Umsatz stabil - Jahresziele bestätigt

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im dritten Quartal seinen Umsatz stabil gehalten. Die Erlöse legten nominal leicht um 0,4 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz liegt damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Erlös um 1,3 Prozent rückläufig. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigte Beiersdorf.

Beiersdorf geht für 2026 von einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. 2025 wurde ein Konzernumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro verbucht. Die bereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern bei mindestens 11,8 Prozent, nach 14 Prozent im Vorjahr.