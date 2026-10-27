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BioNTech: Die Milliardenwette auf eine profitable Zukunft im globalen Krebsmarkt

DZ BANK · Uhr
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

BioNTech: Die Milliardenwette auf eine profitable Zukunft im globalen Krebsmarkt


BioNTech befindet sich in einer strategischen Reorganisation zur Kostensenkung und vollständigen Fokussierung auf die Onkologie-Pipeline. Im Fokus steht derzeit die Präsentation wichtiger klinischer Fortschritte und neuer Partnerschaften zur Risikostreuung bei Krebstherapien. Obendrein gibt es einen gezielten Umbau der Führungsstruktur ab 2027, um den Konzern für die anstehende Kommerzialisierungsphase zu rüsten.

Umbau für die Zeit nach der Pandemie

Der Mainzer Konzern BioNTech befindet sich im Herbst 2026 in einer tiefgreifenden operativen Transformation. Nach dem Rückgang der Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen und einem daraus resultierenden Halbjahresverlust von umgerechnet knapp 1,5 Mrd. USD richtet das Unternehmen sein Geschäftsmodell konsequent auf das Feld der Onkologie aus. Um die langfristige Rentabilität des Unternehmens zu sichern, hat der Vorstand weitreichende Kostensenkungsprogramme initiiert, die eine Reduktion der Forschungsausgaben um rund 10 % sowie die Schließung einzelner Produktionsstandorte bis 2027 umfassen. Aus Sicht des Konzerns ist dieser strategische Rückbau notwendig, um vorhandene Kapitalreserven zu schonen und die Entwicklungsressourcen effizienter auf die aussichtsreichsten Spätphasen-Programme zu bündeln.



Endlos Turbo Long 52,4607 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)

DQ430S
Quelle: DZ BANK: Geld 27.10. 14:08:39, Brief 27.10. 14:08:39
3,04 EUR 3,08 EUR -1,62% Basiswertkurs: 86,88 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 26.10.
Basispreis 52,4607 USD Knock-Out-Barriere 52,4607 USD
Hebel 2,51x Abstand zum Basispreis in % 39,62%
Abstand zum Knock-Out in % 39,62% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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