Bolsonaros Partei erkennt Lulas Sieg bei Stichwahl in Brasilien an

Sao ⁠Paulo, 27. Okt (Reuters) - Die Liberale Partei des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flavio Bolsonaro hat den Wahlsieg von Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva ‌anerkannt. Man akzeptiere den Ausgang der Stichwahl vom Sonntag, teilte Parteichef Valdemar Costa Neto am ⁠Montag ⁠mit. Die aufgeworfenen Fragen müssten jedoch angemessen geklärt werden. Damit stellte sich die Partei gegen ihren eigenen Kandidaten: Flavio Bolsonaro, der Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro, hatte ‌seine Niederlage nicht eingestanden. Er ‌kündigte an, das Ergebnis anzufechten, da der Oberste Gerichtshof die Abstimmung um zwei Stunden verlängert ⁠hatte.

Lula hatte sich mit einem Vorsprung von ‌mehr als vier Millionen ⁠Stimmen gegen den rechtsgerichteten Herausforderer durchgesetzt. Einem Experten zufolge wurden in den zusätzlichen zwei Stunden weniger als 35.000 Stimmen abgegeben, ‌was etwa 0,03 ⁠Prozent der Gesamtzahl entspricht. ⁠Flavio Bolsonaro äußerte sich nach der Mitteilung seiner Partei zunächst nicht öffentlich. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich in die Debatte eingeschaltet und die Wahl ohne Vorlage von Belegen als manipuliert bezeichnet.

(Bericht von Fernando CardosoBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)