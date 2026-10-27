Broadcom: Hohe Garantien erhöhen das Finanzierungsrisiko

Was bewegt die Aktie?

Broadcom beteiligt sich mit Garantien an einer Finanzierung von mehr als 63 Milliarden Dollar für Chips und Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz (KI). Die Kapazitäten sollen Anthropic zugutekommen. Citi, Morgan Stanley und Bank of America stellen dabei den Hauptkredit über 43,5 Milliarden Dollar bereit. Blackstone liefert den übrigen Teil des Kapitals für diese weitere Großfinanzierung.

Für Broadcom ist vor allem die Absicherung des Hauptkredits entscheidend. Sollte Anthropic zahlungsunfähig werden, übernimmt Broadcom die Differenz zwischen den 43,5 Milliarden Dollar und dem dann verbleibenden Restwert der Grafikprozessoren. Die Höhe der möglichen Belastung hängt damit auch vom Restwert dieser Technik zum Zeitpunkt eines Zahlungsausfalls ab. Broadcom übernimmt dadurch erhebliche zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbau von Anthropics KI-Rechenkapazitäten.

Bereits bei einer ersten Finanzierung mit Apollo und Blackstone über mehr als 35 Milliarden Dollar hatte Broadcom eine Absicherung über 29 Milliarden Dollar übernommen. Auch diese Vereinbarung diente dem Ausbau von Anthropics KI-Rechenkapazitäten. Moody’s warnt vor den Risiken der umfangreichen Finanzierungszusagen innerhalb kurzer Zeit. Zugleich zählt Broadcom zu den finanziell stärksten Technologieunternehmen, was die Größenordnung der zusätzlichen Verpflichtungen besonders relevant macht.

Die Aktie legte zuletzt um 2,3 Prozent zu, nachdem der Kurs zuvor von fast 500 Dollar auf 330 Dollar gefallen war. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis beträgt 18,5 und liegt damit deutlich unter der Bewertung des breiten Marktes. Für die kommenden zwei Jahre stehen erwartete Gewinnsteigerungen von jeweils etwa 70 bis 80 Prozent im Raum. Wenn Broadcom dieses Wachstum erreicht und der Aktienkurs unverändert bleibt, sinkt das Kurs/Gewinn-Verhältnis entsprechend deutlich.

Martins Einschätzung

Die Bewertung erscheint angesichts des erwarteten Gewinnwachstums günstig. Gleichzeitig verdienen die wiederholten milliardenschweren Garantien besondere Aufmerksamkeit: Bei einer Zahlungsunfähigkeit von Anthropic könnten daraus erhebliche Belastungen entstehen. Der Rückgang auf 330 Dollar könnte bereits einen Teil dieser Risiken berücksichtigen; entscheidend bleibt, ob Broadcom die hohen Gewinnerwartungen erfüllt.