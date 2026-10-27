Bruttosparquote in Deutschland voriges Jahr auf 18,9 Prozent gesunken

Berlin, 27. ⁠Okt (Reuters) - Die Deutschen haben 2025 anteilig weniger von ihrem verfügbaren Einkommen auf die hohe Kante gelegt als im Vorjahr. Mit 18,9 Prozent lag die sogenannte Bruttosparquote allerdings ‌noch deutlich über dem Durchschnitt in der EU von 14,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag ⁠mitteilte. ⁠Die Quote weist den Anteil des Gesparten am verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte vor Abzug von Abschreibungen aus. Im Jahr 2024 hatte sie noch bei 19,6 Prozent gelegen. Einen Höchststand erreichte sie im Jahr 2020 ‌mit 22,9 Prozent. "Während der damals herrschenden ‌Corona-Pandemie konsumierten die Menschen weniger als gewöhnlich" und legten mehr auf die hohe Kante, teilte Destatis weiter mit. ⁠In den vergangenen zehn Jahren sparten die Haushalte hierzulande ‌im Durchschnitt 19,1 Prozent ihres ⁠Einkommens.

In Frankreich legten die privaten Haushalte im vorigen Jahr 17,8 Prozent ihres verfügbaren Bruttoeinkommens zurück, in den Niederlanden waren es 17,4 Prozent, in ‌Österreich 15,7 Prozent und ⁠in Italien 10,8 Prozent. Einen ⁠deutlich höheren Wert unter den international mit Deutschland vergleichbaren Staaten wies 2025 die Schweiz mit 27,4 Prozent aus, was laut Destatis an der dortigen höheren Bedeutung der privaten Altersvorsorge liegt. Vergleichsweise niedrig war die Bruttosparquote dagegen mit 10,7 Prozent in den Vereinigten Staaten.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)