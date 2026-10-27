Cadence: Höhere Prognosen sprechen für steigende Kurse

Was bewegt die Aktie?

Cadence Design Systems entwickelt Software für die Entwicklung von Chips, Halbleitern und elektronischen Systemen. Mit der zunehmenden Komplexität dieser Produkte steigt die Nachfrage nach der Software. Im abgeschlossenen Quartal erhöhte das Unternehmen seinen Umsatz um knapp 22 Prozent auf 1,63 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand erreichte mit 8,2 Milliarden Dollar einen Rekord.

Beim Gewinn zeigt sich ein gemischtes Bild. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,11 Dollar ungefähr auf dem Niveau des Vorquartals und übertraf die Erwartungen um fünf Cent. Der unbereinigte Gewinn je Aktie betrug dagegen 1,05 Dollar, verglichen mit erwarteten 1,13 Dollar. Diese Enttäuschung begrenzt die positive Wirkung der übrigen Zahlen auf den Aktienkurs.

Für 2026 erhöht Cadence die Umsatzprognose von bislang 6,26 bis 6,34 Milliarden Dollar auf 6,39 bis 6,42 Milliarden Dollar. Die neue Spanne liegt vollständig über der bisherigen Erwartung von 6,32 Milliarden Dollar. Auch beim Jahresgewinn je Aktie fällt der Ausblick stärker aus: Cadence erwartet im Mittel rund 8,40 Dollar gegenüber einem Konsens von 8,15 Dollar.

Zusätzlich arbeitet Cadence mit der neuen Plattform Maestro für künstliche Intelligenz (KI). Sie soll die Chip- und Systementwicklung beschleunigen und Entwicklungsprozesse automatisieren. Dabei kommt auch agentische KI zum Einsatz. Wenn die Automatisierung und Beschleunigung gelingt, könnten die Margen weiter steigen.

Die Aktie reagiert auf diese Kombination bislang mit geringen Kursveränderungen. Auf ein leichtes Plus im gestrigen Haupthandel folgt heute ein leichtes Minus in der Vorbörse. Insgesamt bleibt der Kurs nach den Zahlen damit ungefähr unverändert. Der höhere Jahresausblick und der Rekordauftragsbestand sprechen dennoch für eine positive mittelfristige Entwicklung.

Charttechnik

Im Chart zeichnet sich eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab. Ihre entscheidende Begrenzung verläuft ungefähr bei 350 Dollar. Steigt die Aktie deutlich darüber, könnte sie zunächst die früheren Hochs um 416 Dollar erreichen. Darüber ergibt sich ein möglicher Zielbereich von 430 bis 435 Dollar.

Die bisherige Kursentwicklung zeigt zugleich ausgeprägte Rückgänge. Eine Korrektur machte fast die gesamte vorherige Aufwärtsbewegung rückgängig. Entsprechend hoch bleiben die Schwankungsrisiken.

Martins Einschätzung

Der angehobene Ausblick und der Rekordauftragsbestand machen Cadence attraktiv. Mittel- bis langfristig sprechen diese Faktoren für weiter steigende Kurse. Maestro bietet zusätzliches Margenpotenzial, wenn die Plattform Entwicklungsprozesse erfolgreich automatisiert und beschleunigt.

Für ein Portfolio mit möglichst gleichmäßiger Wertentwicklung eignet sich die Aktie wegen ihrer starken Korrekturen nur eingeschränkt. Für das positive charttechnische Szenario bleibt ein Anstieg deutlich über 350 Dollar die entscheidende Bedingung.