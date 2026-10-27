Was bewegt die Aktie?

Cancom senkt wegen schwacher Nachfrage die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026. Statt der bisher erwarteten 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro rechnet das Unternehmen jetzt mit 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro. Damit entspricht das obere Ende der neuen Spanne dem bisherigen unteren Ende. In der Mitte der neuen Prognosespanne steht ein Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro.

Die Anpassung geht auf anhaltende Kaufzurückhaltung und die Verschiebung von Investitionen und Projekten im Bereich der Informationstechnologie (IT) zurück. Unternehmen nehmen sich für ihre Investitionsentscheidungen mehr Zeit. Cancom sieht durch die Digitalisierung weiterhin strukturelle Wachstumschancen. Für die weitere Geschäftsentwicklung ist entscheidend, ob Kunden ihre Projekte tatsächlich später umsetzen oder ob Investitionen ganz ausfallen.

Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,8 Prozent auf 412 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Cancom noch 424 Millionen Euro umgesetzt. Deutlich stärker fiel der Rückgang beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus, kurz Ebitda. Es verringerte sich um elf Prozent von rund 27 Millionen auf rund 24 Millionen Euro.

Die Ebitda-Marge sank entsprechend von 6,4 auf 5,8 Prozent und zeigt die geringere operative Profitabilität. Cancom hält zugleich an der Jahresprognose für die Gewinnseite fest, während das Unternehmen seine Umsatzerwartung reduziert. Damit kommt der Entwicklung von Auftragseingängen und Umsätzen in den kommenden Monaten besondere Bedeutung zu. Diese Entwicklung muss zeigen, ob die verschobenen Projekte später zu Geschäft führen und wie tragfähig die bestätigte Gewinnprognose angesichts der schwächeren Quartalsmarge bleibt.

Charttechnik

Die Aktie liegt bei 21 Euro an einer Unterstützung. Die nächste Unterstützung folgt bei 20 Euro. Gleichzeitig prägen fallende Hochpunkte das Chartbild.

In den vergangenen Wochen überwogen die Abwärtsbewegungen, häufig begleitet von erhöhten Handelsumsätzen. Diese Kombination spricht für anhaltenden Verkaufsdruck und eine ungünstige Ausgangslage für Käufe.

Martins Einschätzung

Bei Cancom bleibt Vorsicht angebracht. Die bestätigte Gewinnprognose ist positiv, doch die gesenkte Umsatzerwartung und die rückläufige Marge belasten die Bewertung der Geschäftsentwicklung. Entscheidend ist, ob aus den verschobenen Projekten später tatsächlich Aufträge und Umsätze entstehen. Das schwache Chartbild spricht derzeit für Zurückhaltung bei einem Einstieg.