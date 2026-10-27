KI-Rechenzentren und günstige Bewertung

Celestica: Das starke Wachstum macht die Aktie attraktiv

onvista · Uhr

Celestica wächst kräftig und übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn. Gleichzeitig ist der Aktienkurs seit Juni fast um die Hälfte gefallen. Die günstige Bewertung macht die Aktie attraktiv; für einen Einstieg bleibt eine erkennbare Bodenbildung entscheidend.

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Was bewegt die Aktie?

Celestica entwickelt und fertigt elektronische Systeme für andere Unternehmen. Dazu gehören Server, Rechensysteme und Netzwerktechnik für große Kunden, wobei das Geschäft mit Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) derzeit besonders wichtig ist. Die großen KI-Cloud-Anbieter sorgen mit ihren Bestellungen für eine starke Nachfrage nach diesen Produkten und Lösungen.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 83 Prozent auf rund 5,8 Milliarden Dollar, verglichen mit einer Erwartung von rund 5,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte um 109 Prozent zu. Beim Gewinn je Aktie erreichte Celestica 3,30 Dollar und übertraf damit die Konsenserwartung von 2,96 Dollar deutlich.

Für das vierte Quartal erwartet Celestica beim Umsatz im Mittel der Prognosespanne rund 6,4 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in der Mitte der Spanne 3,47 Dollar erreichen. Zugleich hat das Unternehmen seine Jahresprognose angehoben und erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Dollar.

Für 2027 stellt Celestica einen Umsatz von 40 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 21,50 Dollar in Aussicht. Das entspräche beim Gewinn einem weiteren Wachstum von 86 Prozent. Gleichzeitig plant das Unternehmen Investitionen zwischen 1,5 Milliarden und zwei Milliarden Dollar; die Kapitalerhöhung zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen ist inzwischen abgeschlossen.

Der starken Geschäftsentwicklung steht ein Kursrückgang von 475 Dollar im Juni auf zuletzt rund 245 Dollar gegenüber. Am Vortag der Zahlenveröffentlichung verlor die Aktie fünf Prozent, vorbörslich zeigte sie anschließend wenig Bewegung. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Fonds, die Celestica im Portfolio halten, zwischen März 2025 und September 2026 nahezu verdoppelt.

Charttechnik

Bei rund 245 Dollar erreicht die Aktie einen starken Unterstützungsbereich. Seit dem Hoch bei 475 Dollar beträgt der Rückgang fast 50 Prozent. Eine erkennbare Bodenbildung in diesem Bereich wäre die Voraussetzung für einen ersten Positionsaufbau.

Martins Einschätzung

Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis unter 15 macht Celestica angesichts des kräftigen Wachstums attraktiv. Für die kommenden Quartale liegen die Erwartungen beim Gewinnwachstum um 80 Prozent. Das Unternehmen zählt zu den großen Profiteuren der Investitionen großer KI-Cloud-Anbieter in ihre Infrastruktur.

Die operative Entwicklung und der Ausblick sprechen für die Aktie. Sobald sich eine Bodenbildung abzeichnet, kommt der Aufbau einer ersten Position infrage.

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