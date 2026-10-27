Commerzbank: EZB senkt Kapitalanforderungen für 2027
Düsseldorf, 27. Okt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Kapitalanforderungen für die Commerzbank auch für das Jahr 2027 gesenkt. Das vom italienischen Konkurrenten UniCredit umworbene Geldhaus sieht sich damit in seiner Strategie bestätigt.
"Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung der sogenannten Säule zwei (P2R) werde um fünf Basispunkte auf 2,10 Prozent reduziert, teilte das Frankfurter Geldhaus weiter mit. Die regulatorische Mindestanforderung an das harte Kernkapital (MDA-Schwelle) liege damit pro forma bei 10,26 Prozent der risikogewichteten Aktiva.
(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)