Commerzbank: EZB senkt Kapitalanforderungen für 2027

Düsseldorf, ⁠27. Okt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Kapitalanforderungen für die Commerzbank auch für das ‌Jahr 2027 gesenkt. Das vom italienischen Konkurrenten UniCredit umworbene Geldhaus ⁠sieht ⁠sich damit in seiner Strategie bestätigt.

"Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt ‌die anhaltende Stärke und ‌Stabilität unseres Geschäftsmodells wider", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Die zusätzliche ⁠Eigenmittelanforderung der sogenannten Säule zwei (P2R) ‌werde um fünf ⁠Basispunkte auf 2,10 Prozent reduziert, teilte das Frankfurter Geldhaus weiter mit. Die regulatorische ‌Mindestanforderung ⁠an das harte Kernkapital (MDA-Schwelle) ⁠liege damit pro forma bei 10,26 Prozent der risikogewichteten Aktiva.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)