DAX® - Die Situation spitzt sich zu!

Dem DAX® gelang gestern ein freundlicher Wochenstart. Unter dem Strich notieren die deutschen Standardwerte weiterhin im Dunstkreis der horizontalen Barrieren bei 25.400/25.500 Punkten. Letztlich ist das Aktienbarometer damit zwischen den bekannten Leitplanken gefangen. Auf der Unterseite ist das zunächst einmal die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.880 Punkten) und den jüngsten Verlaufstiefs bei 24.832/24.793 Punkten. Dagegen bremsen den DAX® auf der Oberseite die Glättung der letzten 50 Tage (akt. bei 25.603 Punkte) sowie die Hochs bei 25.700 Punkten aus. Die beschriebenen Hürden definieren gleichzeitig die Nackenzone einer möglichen Bodenbildung (siehe Chart). Interessanterweise bestätigen die derzeit flach verlaufenden Bollinger Bänder (akt. bei 25.667 bzw. 24.888 Punkten) die angeführten Signalmarken. Der Volatilitätsindikator verleiht den Schlüsselniveaus also einen zusätzlichen Nachdruck. Ein Ausbruch aus der gegenwärtigen Lethargie dürfte deshalb für die nächste mittelfristige Richtungsentscheidung bis zum Jahresende sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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