Dax-Erholung geht weiter - Suss-Aktie dämmt Verlust ein

Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag nach einem soliden Wochenauftakt weiter freundlich gezeigt. Der Leitindex Dax schloss 0,71 Prozent höher bei 25.590 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,69 Prozent auf 30.495 Punkte aufwärts.

Die aktuelle Handelswoche könnte wichtige Weichen für die nächsten Kursbewegungen stellen, schrieb Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG. Mit den Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag erreiche die Berichtssaison der Unternehmen einen Höhepunkt.

Zudem stehen einige geldpolitische Entscheidungen an: Am Mittwoch jene der US-Notenbank Fed, gefolgt von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. "Damit treffen innerhalb weniger Tage Unternehmenszahlen auf neue Signale zum künftigen Zinskurs. Diese Kombination hat das Potenzial, die Risikobereitschaft der Anleger deutlich zu verändern", so Bouhmidi.

Derweil lieferten die jüngsten Quartalszahlen großer europäischer Konsumgüterkonzerne wenig Anlass zur Zuversicht, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Die Ergebnisse von Nestle, Reckitt und Beiersdorf zeigten, dass die Verbraucher ihr Kaufverhalten zunehmend an die gestiegenen Lebenshaltungskosten anpassten.

Suss Microtec: Erst deutlicher Sturz, dann etwas Erholung

Die Aktien von Beiersdorf rutschten nämlich nach der Vorlage der Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns um 3,3 Prozent ab, nachdem sie am Freitag noch auf das höchste Niveau seit März geklettert waren. Beiersdorf hielt den Umsatz im dritten Quartal stabil und damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der im Sommer gesenkten Jahresausblick wurde bestätigt. Ein Börsianer wertete aber das Geschäft der Sparte Tesa als Enttäuschung. Mercedes-Benz enttäuschte die Anleger ebenfalls mit einem angepassten Jahresausblick; der Aktienkurs sank als schwächster Dax-Wert um 3,9 Prozent.

Die Titel von Suss Microtec wurden mit einem Kursabschlag von zeitweise fast elf Prozent für ihre gesenkten Jahresziele zunächst abgestraft. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie fielen zeitweise auf das tiefste Niveau seit März und verloren seit dem Rekordhoch im Juni damit mehr als 60 Prozent an Wert, ehe eine deutliche Erholung einsetzte. Bis zum Handelsschluss dämmte die Aktie ihre Verluste auf rund vier Prozent ein. Suss gehört zusammen mit Werten wie Aixtron oder Siltronic zu den KI-Profiteuren der zweiten Börsenreihe, die zuletzt oft im Fokus der Investoren waren.

Die Papiere der Porsche AG reagierten mit einem Kursplus von 3,8 Prozent auf aktuelle Quartalszahlen des Sportwagenbauers. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel, die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick. Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte JPMorgan-Analyst Jose Asumendi.

Gold kann etwas zulegen

Der Euro fiel. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1145 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1150 (Montag: 1,1188) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8968 (0,8938) Euro.

Die Unsicherheit in Frankreich lastet auf dem Euro. In Frankreich ist das Verbrauchervertrauen im Oktober auf den tiefsten Stand seit 2013 gefallen. Die jüngsten Ausschreitungen, die hohe Inflation und die steigende Arbeitslosigkeit verunsichern die Verbraucher. In den USA hingegen hat sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Oktober unerwartet aufgehellt.

Trotz des stärkeren Dollars legte Gold spürbar zu. Üblicherweise belastet ein höherer Dollarkurs den Preis des Edelmetalls. Nach schwächeren Vortagen aber verteuerte sich der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) am Dienstag um 1,3 Prozent auf 4.057 US-Dollar.

(mit Material von dpa-AFX)