DAX-FLASH: Nach starkem Wochenstart kaum verändert erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels drei Punkte höher auf 25.414 Punkte. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten.

Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 setzte sich dabei wieder etwas von seinem tiefsten Niveau seit Mitte September ab. Der zuletzt mit einem Tief seit Juli besonders arg gebeutelte Halbleiter-Branchenindex stabilisierte sich zunächst über seinen 200-Tage-Linien.

Maßgeblich für die angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins./ag/zb

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