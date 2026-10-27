Dax gibt leicht nach – Fokus auf Fed und Berichtssaison

Der Dax dürfte nach den deutlichen Gewinnen vom Wochenstart am Dienstag zunächst etwas nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.355 Punkte.

Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten. Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien ein wenig.

Maßgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon. In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins.

USA: Gewinne

An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte.

Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholung aus. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 zog um rund ein Prozent auf 29.273 Punkte an. Während der marktbreite S&P 500 um 0,7 Prozent auf 7.677 Zähler stieg, war der Dow Jones Industrial träger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,3 Prozent auf 52.362 Punkte zu.

Asien: Erholung in Südkorea und Japan

Die technologiewertelastigen Leitindizes in Japan und Südkorea haben sich am Dienstag erholt. Bereits in den USA hatten Wachstumswerte am Vorabend wieder zugelegt, wozu auch die Börsenpläne des KI-Konzerns Anthropic beitrugen. Maßgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf dann aber vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon.

Der japanische Nikkei 225 stieg am Dienstag im späten Handel um fast zwei Prozent, der Kospi in Südkorea um fast drei Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen gut ein halbes Prozent im Minus, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,6 Prozent sank.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.268 + 1,73 Prozent Hang Seng 23.062 - 0,64 Prozent CSI 300 4.077 - 0,54 Prozent Kospi 5.626 + 2,87 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,22 + 0,20 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,37 + 0,015 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,98 - 0,010 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 114,94 Dollar - 0,87 Dollar WTI 100,91 Dollar - 0,85 Dollar

Umstufungen von Aktien

- UBS SENKT HUBSPOT AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 310 USD

- WILLIAM O'NEIL NIMMT NASDAQ MIT 'BUY' WIEDER AUF

- RBC STARTET ZEGNA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 16 USD

(mit Material von dpa-AFX)

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