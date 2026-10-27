Vorbörse 27.10.2026

Dax gibt leicht nach – Fokus auf Fed und Berichtssaison

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Der Dax dürfte nach den deutlichen Gewinnen vom Wochenstart am Dienstag zunächst etwas nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.355 Punkte.

Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten. Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien ein wenig.

Maßgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon. In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins.

USA: Gewinne

An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte.

Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholung aus. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 zog um rund ein Prozent auf 29.273 Punkte an. Während der marktbreite S&P 500 um 0,7 Prozent auf 7.677 Zähler stieg, war der Dow Jones Industrial träger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,3 Prozent auf 52.362 Punkte zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.362+ 0,28 Prozent
S&P 5007.677+ 0,70 Prozent
Nasdaq 10029.273+ 1,09 Prozent

Asien: Erholung in Südkorea und Japan

Die technologiewertelastigen Leitindizes in Japan und Südkorea haben sich am Dienstag erholt. Bereits in den USA hatten Wachstumswerte am Vorabend wieder zugelegt, wozu auch die Börsenpläne des KI-Konzerns Anthropic beitrugen. Maßgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf dann aber vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon.

Der japanische Nikkei 225 stieg am Dienstag im späten Handel um fast zwei Prozent, der Kospi in Südkorea um fast drei Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen gut ein halbes Prozent im Minus, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,6 Prozent sank.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.268+ 1,73 Prozent
Hang Seng23.062- 0,64 Prozent
CSI 3004.077- 0,54 Prozent
Kospi5.626+ 2,87 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,22+ 0,20 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,37+ 0,015 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,98- 0,010 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1165- 0,07 Prozent
Dollar in Yen157,75+ 0,16 Prozent
Euro in Yen176,15+ 0,09 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent114,94 Dollar- 0,87 Dollar
WTI100,91 Dollar- 0,85 Dollar

Umstufungen von Aktien

- UBS SENKT HUBSPOT AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 310 USD

- WILLIAM O'NEIL NIMMT NASDAQ MIT 'BUY' WIEDER AUF

- RBC STARTET ZEGNA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 16 USD

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.10.2026heute · 05:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 27.10.2026heute · 05:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

(mit Material von dpa-AFX)

Kennst du schon die Abo-Angebote von onvista? Mit unseren Premium-Services bist du an der Börse immer einen Schritt voraus.

Alle Abo-Angebote von onvista
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Amazon
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Microsoft
Alphabet A
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
Nikkei
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Alphabet C
Ö
Ölpreis WTI
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 26.10.2026
Dax stabilisiert sich – US-Technologiewerte bremsen Erholunggestern, 06:54 Uhr · onvista
Dax stabilisiert sich – US-Technologiewerte bremsen Erholung
Vorbörse 22.10.2026
Dax schwächer erwartet - erneuter Rutsch beim Kospi22. Okt. · onvista
Dax schwächer erwartet - erneuter Rutsch beim Kospi
Vorbörse 23.10.2026
Nasdaq-Rutsch dürfte auch den Dax belasten23. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen