Frankfurt, 27. ⁠Okt (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent höher ‌bei 25.411 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street erholten sich die Kurse. Die Börsenpläne des KI-Unternehmens Anthropic schoben vor ⁠allem Technologiewerte ⁠an und trieben den technologielastigen Nasdaq-Index ebenfalls um knapp ein Prozent nach oben. Anleger haben im Blick, ob sich der leichte Rückgang der Ölpreise fortsetzt. In den USA setzt sich die Berichtssaison mit Zahlen von Schwergewichten aus verschiedenen Branchen ‌fort.

• Quartalsergebnisse präsentieren unter anderem der US-Flugzeugbauer ‌Boeing, der Getränkeriese Coca-Cola, der Logistiker UPS sowie die Finanzdienstleister Paypal und Visa.

• Beim Quartalsergebnis des Sportwagenbauers Porsche AG dürfte die ⁠operative Marge sowie der Ausblick auf das Gesamtjahr im Vordergrund stehen.

• ‌Bei den Zahlen des Konsumgüterkonzerns ⁠Beiersdorf achten Analysten besonders auf die Entwicklung der Kernmarke Nivea.

• In der deutschen Metall- und Elektroindustrie gehen die Tarifverhandlungen in die zweite Runde. Die IG Metall drängt nach ‌Vorlage ihrer Forderung nach ⁠fünf Prozent mehr Geld auf ein ⁠Angebot der Arbeitgeber. Diese haben die Tarifforderung bereits zurückgewiesen und verweisen auf die Krise in weiten Teilen der Branche, insbesondere in der Autoindustrie.

• Auf Konjunkturseite stehen in den USA die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter sowie das Verbrauchervertrauen an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.410,84

EuroStoxx50 6.116,23

EuroStoxx50-Future 6.135,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 52.361,58 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.676,77 +0,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 63.354,09 +1,9%

Shanghai 3.691,88 -0,2%

Hang Seng 23.084,55 -0,5%

(Bericht von Stefanie Geiger, ⁠redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)