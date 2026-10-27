Dax testet Ausbruch – Wichtige Hürden im Weg

Dax Unterstützungen: 25.300 intraday 25.200 Wochentief Dax Widerstände: 25.410 intraday 25.510 Wochenhoch

Dax Rückblick

Der gestrige Dax-Verlauf war sehr stark und generierte einen Tagesgewinn von 229 Punkten beziehungsweise 0,9 Prozent. Damit lag der Xetra-Schluss bei 25.410 Punkten, das Tageshoch wurde sogar bei 25.509 Punkten eingestellt. Zwar konnte der Index seine Gewinne bis zum Handelsschluss nicht vollständig verteidigen, aber startete stark in die neue Woche.

Unterstützung kam auch von der Wall Street. Der Nasdaq 100 gewann am Montag 1,1 Prozent auf 29.273 Punkte. Der S&P 500 stieg um 0,7 Prozent auf 7.677 Punkte, während der Dow Jones um 0,3 Prozent auf 52.361 Punkte zulegte. Besonders die Erholung der Technologiewerte sorgte für eine freundlichere Marktstimmung.

Dax Chartanalyse

In den Dienstag starteten wir zunächst mit leichten Verlusten und testeten erneut die Unterstützung zwischen 25.340 und 25.360 Punkten. Nachdem der Index am Montag eine deutliche Erholung gezeigt und dabei die fallende Abwärtstrendlinie seit dem 22. Oktober überwunden hatte, stehen heute zunächst Gewinnmitnahmen im Vordergrund. Gegen 10:45 Uhr notiert der Dax bei rund 25.370 Punkten.

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist der gestrige Ausbruch über die Abwärtstrendlinie besonders wichtig. Nach der kräftigen Erholung vom Freitagstief bei rund 25.020 Punkten konnte der Dax am Montag zunächst die Marke von 25.350 Punkten zurückerobern und anschließend bis in den Bereich um 25.500 Punkte steigen. Dort setzte eine Konsolidierung ein, die sich heute fortsetzt.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Die Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten wurde gestern zeitweise überwunden, konnte jedoch nicht dauerhaft verteidigt werden. Damit bleibt dieser Bereich eine wichtige Hürde für eine Fortsetzung der Erholung. Gleichzeitig zeigt die Stabilisierung oberhalb von 25.340 Punkten, dass die Käufer das zuletzt zurückgewonnene Kursniveau bislang verteidigen.

Gelingt es, das Niveau zwischen 25.340 und 25.360 Punkten weiter zu verteidigen, wäre zunächst ein erneuter Anstieg bis 25.450 und anschließend 25.475 Punkte möglich. Darüber rückt das gestrige Tageshoch bei rund 25.510 Punkten auf die Agenda. Ein Ausbruch über diese Marke würde zusätzliches Potenzial bis 25.550 Punkte eröffnen.

Fällt der Dax dagegen nachhaltig unter 25.340 Punkte, wäre zunächst mit einem Rücklauf bis 25.300 und anschließend 25.200 Punkte zu rechnen. Darunter bleiben die Unterstützungszonen zwischen 25.130 und 25.170 Punkten sowie zwischen 25.050 und 25.080 Punkten relevant. Trotz des gestrigen Ausbruchs aus dem Abwärtstrend bleibt daher eine Bestätigung durch weitere Kursgewinne erforderlich.