Der McRib verabschiedet sich aus dem Standardsortiment

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach Jahrzehnten nimmt McDonalds den McRib aus seinem Standardsortiment in Deutschland. Dienstag ist der letzte Tag, an dem er noch angeboten wird, wie der Konzern bestätigt. Allerdings gab es zuletzt teilweise Berichte, dass er an manchen Standorten bereits ausverkauft ist.

Der McRib besteht - anders als die meisten anderen McDonalds-Produkte

- aus Schweinefleisch. Sein Abschied ist allerdings nicht

zwangsläufig für immer. "Eine zeitweise Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich." Zuletzt hatte der McRib nur noch in Deutschland und Luxemburg zum Standardsortiment gehört. Auch dort ändert sich das gerade. In anderen Ländern wird er nur als Aktionsprodukt angeboten.

Offenbar keine Absage an Schweinefleisch

Eine Entscheidung gegen Schweinefleisch ist der Abschied zudem offenbar auch nicht. So kündigt McDonald's den McFarmer gerade als Aktionsprodukt an und auch Speck ist als Zutat im Programm.

Warum McDonalds den Burger aus dem Sortiment nimmt, begründete das Unternehmen nicht näher. Dazu hieß es lediglich: "Wir entwickeln unser Angebot regelmäßig weiter und setzen dabei neben unseren Klassikern bewusst auf wechselnde Aktionsprodukte." Einen Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen für Zutaten oder Aromen verneinte ein Sprecher.

Der Abschied des McRib hatte in den sozialen Medien teilweise ein starkes Echo ausgelöst./ruc/DP/zb